Yılkı Atları: Acı ve zor bir döngü içinde yaşam

Akşam, acı bir soğukla indi ovaya. Aygır, yine atları duldaya çekti. Atlar birbirlerinin deri sıcaklığına sokuldular.

Abbas Sayar – Yılkı Atı

Yerel halk; bahar ve yaz aylarında tarla işleri, turistik gezi ve ulaşım aracı olarak faydalanmak için kullandıkları atları kış aylarında; bakım masrafından, yükünden kurtulmak amacı ile doğaya salar. Bir sonraki bahar tekrar yakalarlar. Bunlara yılkı atları denir. Yılkı atları yaz mevsiminde işçi, kış mevsiminde özgür olarak yaşayan yarı vahşi atlardır. Tamamen emekliye ayrılan yaşlı atlar da ömürlerini yılkıda tamamlar.

Öğrekler halinde yaşayarak doğanın zor şartlarında hayatta kalmaya çalışırlar. Kışın yiyecek bulmak zor olduğundan zaman zaman köylüler tarafından saman balyaları bırakılır ve su temini sağlanmaya çalışılır. Yılkı atları, bir adet aygır ve onun 5-6 atlık haremi şekilde küçük gruplardan büyük bir sürü oluştururlar. İçlerinden bazıları yıllarca hiç yakalanmadan kalırken; birçoğu da ihtiyaç halinde farklı farklı sahiplerde, dönemsel görevler yapıp tekrar doğaya salındığı için acı ve zor bir döngü içinde hayatta kalmaya çalışırlar.

Türkiye’de çoğunlukla bulunduğu iller Kayseri, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa ve Adana’dır.