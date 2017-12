YILBAŞINDA MODA, SANAT VE AT

2017 yılının en son ve yılbaşı süslemeleriyle ışıl ışıl Aralık ayına girmişken, İstanbul’daki moda ve sanat organizasyonlarındaki at teması ve Sonbahar/ Kış moda dünyasındaki binicilik ilhamına değinen renkli bir yazıyla sizlerleyim.

İSTANBUL’DA TASARIM HAFTASI VE BİENAL’DE AT

Kasım ayında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen DESIGN WEEK TURKEY 2017 etkinliği, “tasarım potansiyeli” mottosuyla tasarım ve endüstri alanının en iyilerini bir araya getirdi. Tasarım kültürü oluşturmak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve ihracatın daha da etkinleşmesini hedefleyen organizasyonda; tekstil, tasarım ve sanat bir aradaydı.

Bu kapsamda açılan sergilerde, sanatçı Cem Özkan’ın metalden tasarladığı “MERKÜR” adını verdiği “AT” heykeli en ilgi çeken eserlerden biriydi.

Metal heykelleriyle ünlü genç tasarımcı; at, aslan, boğa, maymun gibi figürlerin yanında; yelken, savaşçı gibi büyük ebattaki çalışmalara imza atıyor.

Bu yılki 15. İstanbul Bienali kapsamında Üsküdar’daki Abdülmecit Köşkü’nde “KAPI ÇALANA AÇILIR” sergisi, bu görkemli ve klasik mimarideki Osmanlı köşkünü modern sanatla buluşturdu.

Ömer Koç’un koleksiyonundan bir seçki olan bu çağdaş sanat sergisinde; hayat ve ölüm, genç ve yaşlı, ölümlü ve sonsuz gibi tezat temaların bir arada harmanlandığı çarpıcı sanat eserleri bulunuyordu. Bunlardan en etkileyicilerinden biri; Daphne Wright’ın “AYGIR” adlı at eseriydi.

KIŞ MODA TRENDLERİ VE BİNİCİLİK

Moda sektörünün en prestijli dergisi VOGUE, Aralık ayı Vogue Japan sayısı yılbaşı çekiminde binicilikle elegan styling’i harmanladığı bir moda çekimi gerçekleştirdi.

Son on yılın en başarılı fotoğrafçıları arasında gösterilen İsveçli moda fotoğrafçısı Camilla Akrans, moda çekimlerinde romantizm duygularını tutku ile besliyor.

Sonbahar/ Kış trendlerinin başında gelen; monokrom “kırmızı” renk kombinler, safran sarısı rengi, oversize kazaklar, kadife elbiseler ve tül detaylar bu styling’de de dikkati çekiyor. Elegan silüetler binici şapkası, kamçı ve eldivenlerle kombinlenmiş.

Siz de yılbaşı kombininizde kadife, kırmızı ve yıldız motifli tül detaylı parçaları kullanabilirsiniz.

Ralph and Russo markası da Sonbahar/Kış 17/ 18 koleksiyonunun elegan silüetlerini, Town and Counrty UK dergisinin kış sayısında; “Mystical Romance” adıyla kışın buğulu havasını yansıtan gizemli bir atmosferde siyah bir at eşliğinde moda çekimiyle sundu.

Ünlü İngiliz derginin kapağındaysa, yazımın başında gördüğünüz, İngiliz aktrist Michelle Dockery’in Zaeem Jamal beyaz maksi elbisesi ve peleriniyle beyaz bir atla şatoda “Karlar Kraliçesi” konseptini canlandıran bir styling vardı.

Hepinize sevdiklerinizle ve atınızla çok mutlu bir yılbaşı ve her konuda bir öncekinden daha güzel olan 2018 dilerim.