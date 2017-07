Yeni Doğan Taylarda Doğumda ve Doğum Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Heyecan ve merakla 11-12 ay boyunca doğmasını beklediğimiz tayların daha sağlıklı olabilmesi ve yaşama şanslarının arttırılması, daha tay anne karnında iken kısrağa yapılacak düzenli aşılama programları ile başlar.

Kısraklara yıllık periyodik yapılan aşılamalar haricinde gebeliğin 5., 7. ve 9. aylarında düşük yapmaması için Rhinopneumonitis aşısı yapılmalıdır. Bunlara ilaveten gebeliğin son ayına girerken influenza ve tetanus aşılarının yapılması da önemlidir. Bu aşılamalar sayesinde bir taraftan gebe kısraklarda abort riski azaltılırken diğer yandan aşılamalar sonucu gelişecek kuvvetli immünitenin kolostruma aktarılması söz konusu olacaktır. Bu plasenta yoluyla anneden bağışıklık maddeleri alamayan ve bağışıklıktan yoksun olarak doğan tay için çok önemlidir. Çünkü kaliteli ve yüksek miktarda immün madde içeren kolostrum sayesinde bağışıklık sistemi gelişecek ve enfeksiyon etkenleri ile mücadele edebilecektir. Kolostrum yoluyla kazanılan bu immünite tayın enfeksiyonlara karşı mücadelesi için gereklidir. Çünkü tayın kendi immün sistemi 4-6 aylık yaşa erişinceye kadar ancak gelişir ve tam fonksiyonel hale gelip koruma görevini yapabilir.

Gerek aşılamalar gerekse kısrağın yakından takibi iyi bakım ve beslenme koşulları sağlıklı kısrak, sağlıklı tay için olmazsa olmaz ön koşullardır. Örneğin; vaginal akıntı olması kısrakta plasentitisin varlığına işaret eder. Bu durum da ya yavru atmaya ya da sağlıksız tay doğumuna sebep olacaktır.

Diğer önemli bir konu zaman zaman kısraklarda görülebilen memelerden süt akıtma (inconentia lactis) durumudur. Bu tayın yaşaması için hayati değerde olan kolostrumun kaybı anlamına gelmektedir. Çünkü doğumu takiben 1-2 saat içerisinde tayın annesinden yeteri miktarda iyi kaliteli kolostrum alması gerekir ve tay günlük olarak vücut ağırlığının %12-20 oranında süt emmelidir. Aslında bu dönemde zamana karşı bir yarış söz konusudur. Çünkü tayın bağırsaklarından bu immün maddelerin alımının maksimum seviyede olduğu dönem doğumu takibe ilk sekiz saattir. Bu immün maddelerin alımı bu zamandan sonra giderek azalmaya başlar. Aynı zamanda kısraktan alınan ilk kolostrum immün maddeler açısından en zengin olanıdır. Kademeli olarak kısrağın kolostrumundaki immün madde miktarıda düşmeye başlar ve 3-4 günlük bir süre içerisinde normal süt haline döner. Kolostrum sadece immün madde açısından değil protein, vitamin, mineral maddeler açısından da normal kısrak sütüne göre ortalama 5-10 kat daha zengindir.

Doğum gerçekleştikten sonra en geç bir saat içerisinde tayın ayağa kalkması, iki saat içerisinde kısrağı emmesi, üç saat içerisinde ise ilk dışkıyı yapması gerekir. Eğer bu süre içerisinde tay ayağa kalkamaz ve kısrağı ememez ise mutlaka bir veteriner hekime müracaat edilmelidir. Çünkü böyle bir durumda tayda hipoglisemi şekillenir ve ayağa kalkma şansı gittikçe azalır. Elbette en kısa zamanda yeterli kolostrum alamaması enfeksiyon etkenlerine karşı korunmasız kalmasına ve sonuçta septisemiye yakalanmasına sebep olur.

Tay sorunsuz doğsa ve zamanında yeterli kolostrum alsa da özellikle İngiliz kısrakların taylarında %1-2 oranında neonatalisoeritrolizis dediğimiz bir durumun ortaya çıkması söz konusudur. Bu problemde kolostrumdan alınan antikorlar tayın kan hücrelerine saldırarak onları parçalar ve tayda anemiye sebep olur. Bu açıdan da taylar iyi takip edilmeli zamanında ayağa kalktığı ve yeterli kolostrum aldığı halde hala zayıf ve düşkün görülen tayların kan tahlilleri yaptırılmalıdır.

Sorunlu gebeliklerden genellikle problemli taylar dünyaya gelir. Taylara bu problemlere sebep olan durumlar gebelik esnasında şekillenen ananın hastalıkları, plasentanın yangısı, prematüre plasental ayrılma, ikiz gebelik, güç doğum, hipotermi sayılabilir. Özellikle prematüre plasental ayrılma, güç doğum, ishal ve solunum problemleri en çok rastlanılan durumlardır.

Doğumun başlaması ile öncelikle dış zarların (chorion- allantois) yırtılması ardından da vulvadan dışarı beyaz renkli amnion kesesinin çıkması gerekirken, pembe renkli kadifemsi kalın bir kesenin gelmesi bu zarların yırtılmadığının ve prematüre plasental ayrılmanın olduğunu gösterir. Bu durumda rahim ile plasentanın bağlantısı kesildiği için yavrunun plasenta vasıtasıyla oksijen alması mümkün olmaz. Böyle bir durum gözlendiğinde en kısa zamanda yavru zarları yırtılarak yavrunun dışarı çıkarılması gereklidir. Aksi takdirde tayın ölümü kaçınılmaz olur.

Doğum gerçekleştikten sonra eğer göbek kordonu kopmamış ise kendi kendine kopana kadar bırakılmasında fayda vardır. Bu sayede yavruya anadan o oranda daha fazla kan transferi yapılmış olur. Genelde tay ayağa kalkmaya çalıştığında karın bölgesine yakın bir yerdeki kopma bölgesinden göbek kordonu kopar. Eğer kendiliğinden kopmaz ise göbek kordonu buradan koparılıp bağlanmalı ve antiseptik solüsyon dökülmelidir. Bu uygulama tayın çevrede alabileceği enfeksiyon etkenlerinin ve dolayısı ile şekillenebilecek septiseminin engellenmesi için önemlidir. Göbek kordonu kuruyuncaya kadar sabah akşam göbek kordonuna antiseptik solüsyon sürülmelidir.

Tayın doğumu takip eden iki hafta içerisinde takip edilmesi bu süreçte tayda şekillenebilecek problemlerin erken dönemde tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için önemlidir.

Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler tayın vücut ısısı, solunum düzeni ve rahatlığı, yavrunun canlı ve aktif olup olmadığı, düzenli bir şekilde kısrağı emip emmediği (ortalama 30 dakika ara ile günde yaklaşık 30 kez kısrağı emer), kısrağın memelerinin dolgun ve yeteri miktarda süt olup olmadığı şeklinde sıralanabilir. Bunların haricinde tayın burnundan süt gelmesi akciğerlere süt kaçtığının, portakal renkli sıvı gelmesi doğumda mekonyumun solunduğunun, yüzde süt bulaşığı sağlıklı emmenin yapılamadığının, diş etleri ve mukozaların koyu kırmızı renk alması septiseminin belirtisidir. Dişlerin gıcırdatılması ve aşırı tükürük salgısı tayda sağlık probleminin işaretidir. Sık sık yatıp kalkma ve yerde yuvarlanma abdominal durgunluk ve sancı belirtisidir. Ayrıca idrar veya dışkı yapmaması eklem problemleri, ishal ve solunum yolu problemleri de takip edilmesi gereken önemli konulardır ve bu problemlerin görülmesi halinde en kısa zamanda veteriner hekime başvurulmalıdır.

