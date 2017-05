Yağmur Öztürk Ve Icarus Van De Bulksehoeve Sant Marti Vell CDI Yarışmalarında

13 – 15 Nisan 2017 tarihleri arasında Sant Marti Vell’de düzenlenen CDI yarışmaları kapsamında Pony’si ‘Icarus Van De Bulksehoeve’ ile ilk gün Pony Takım Şampiyonası Testinden %68,974 alarak ikinci; ikinci gün Pony Ferdi Testinden %71.049 alarak birinci ve son gün koşulan Pony binicilieri Kur To Music Testinden %72,760 alarak yarışmanın kazanan kombinasyonu oldu.

