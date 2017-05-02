Yağmur Öztürk Ve Icarus Van De Bulksehoeve Sant Marti Vell CDI Yarışmalarında

13 – 15 Nisan 2017 tarihleri arasında Sant Marti Vell’de düzenlenen CDI yarışmaları kapsamında Pony’si ‘Icarus Van De Bulksehoeve’ ile ilk gün Pony Takım Şampiyonası Testinden %68,974 alarak ikinci; ikinci gün Pony Ferdi Testinden %71.049 alarak birinci ve son gün koşulan Pony binicilieri Kur To Music Testinden %72,760 alarak yarışmanın kazanan kombinasyonu oldu.
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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