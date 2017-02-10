İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, 3 yaşlı İngiliz taylarının kış yarış sezonundaki önemli sınavlarından biri olan William Giraud anısına düzenlenen koşuyu; Ersan Özbelge’nin GÜRSOYHAN isimli al erkek safkanı değişen jokeyi Barış Kurdu idaresinde beyaz bayrak ayna yaparak kazanmayı başardı.Birincilik ikramiyesi 97.000 TL olan koşuda, 3 yaşlı 5 İngiliz tayı start aldı. Kum pistte 1600 metre mesafe üzerinden koşulan mücadelenin ikincisi UTKUNBABA olurken, SİVEREK DİYARI üçüncü, PEPITO da dördüncü oldu.
William Giraud Koşusu
10 Şubat 2017 by Kaplanmedya in Yarışlar - No Comments
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