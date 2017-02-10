William Giraud Koşusu

İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, 3 yaşlı İngiliz taylarının kış yarış sezonundaki önemli sınavlarından biri olan William Giraud anısına düzenlenen koşuyu; Ersan Özbelge’nin GÜRSOYHAN isimli al erkek safkanı değişen jokeyi Barış Kurdu idaresinde beyaz bayrak ayna yaparak kazanmayı başardı.Birincilik ikramiyesi 97.000 TL olan koşuda, 3 yaşlı 5 İngiliz tayı start aldı. Kum pistte 1600 metre mesafe üzerinden koşulan mücadelenin ikincisi UTKUNBABA olurken, SİVEREK DİYARI üçüncü, PEPITO da dördüncü oldu.