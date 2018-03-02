White Turf St. Moritz

1907 yılından bu yana donmuş bir gölün üzerinde gerçekleştirilen ve dünya genelinde kış turizmi için en önemli organizasyonlardan olan White Turf Yarışları bu yıl da nefes kesti. Toplam bahisin 99,475 İsviçre Frangı’na ulaştığı yarışlar 4-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Bu 79. kez düzenlenen 11.000 seyircinin izlediği ve 2000 metre mesafe üzerindeki Longines 79. ST. Moritz’de kazanan isim jokey Maxim Pecheur ile Nimrod oldu. Jokey Dayverson de Barros ile Berrahri ikinci jokey Rene Piechulek ile Amun üçüncü oldu. 1700 metre mesafede gerçekleşen Grand Prix BMW’de kazanan isim 5 boy farkla jokey Fanny Homberger ile Spike oldu. Fanny Homberger ile Spike aynı zamanda geçen yılın da şampiyonu. Jokey Armin Koller ile Rubis du Gilet ikinci ve jokey Caroline Huguelet ile Tery Gahn üçüncü oldu. 2700 metre mesafede gerçekleşen Grand Prix Credit Suisse’de sürpriz bir isim olan jokey Alfredo Lupo Wolf ile Pinot birinci oldu. Kariyerinin son yarışına çıkan jokey Adrian von Gunten ile Mombasa ikinci, jokey Silvio Martin Staub ile Fit For The Job üçüncü oldu. Sadece Arap atların katılabildiği ve 1600 metrede gerçekleşen Fatma Bin Mübarek Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda ise jokey Rebecca Danz ile Dynamites birinci, jokey Csenge Sutak ile Lahoob ikinci oldu.