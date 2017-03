Sevgili okurlarım, bu ayki yazımda Bahreyn’de yapılan ve benimde katıldığım WAHO – World Arabian Horse Organisation toplantısından bahsedeceğim.

Şubat ayının başında Bahreyn Manama’da gerçekleştirilen WAHO Konferansına katıldım. İlk olarak 1995 Şubat’ında Fas’ta katıldığım bu toplantı iki yılda bir değişik ülkelerde yapılmakta. Çok kan kaybettiğini gözledim. Binlerce katılım olurken bu sene iki yüz – üc yüz kişilik katılım vardı. Sebebini sorduğumda ABD’li delegeler tarafından fazla katılım olmadığı söylendi. Sebebi herhalde bir Arap ülkesinde toplanılması.

Biz VIP’den son derece iyi karşılandık ve toplantının yapıldığı Ritz Carlton oteline gittik. Çok modern bir ada olan Bahreyn’de yaşam pahalı çünkü; her şey ithal. Otel muhteşemdi. Etrafa bakıldığında muhteşem AVM’ler ve banka binaları (off shore için) görebilirsiniz ama hakiki Arap şehri görünümü hakim. Eski şehirde şu an Filipinli, Hindili, Pakistanlı ve Bangladeşlilerin yaşadığı kısım. Bu bölge bizim Eminönü görünümünde. Çok kalabalık, çok temiz değil ve de eski görünümlü Arabesk ve Afgan karışımındaydı.

Toplantı Majesteleri Kral’ın teşrifiyle açıldı. Malum konular konuşuldu. Her ülke istatistiklerini beyan etti. Örneğin kaç at yarışa katıldı, kaç kısrak damızlıkta, kaç aygır var, ithal ve ihraç ne kadar gibi. Son güne doğru konuşmacılar Arap atı ve enduransdaki problemleri hakkında konuşmalar yaptılar. Eskiden sadece güzellik unsurunun öne çıktığı; büyük burun delikli, deniz ati başlı ve kuğu boyunlu Arap atları gözdeydi! Şimdi az da olsa yarış ve mukavemet endurans ağır basmaya başlamış. Organizasyon her gün bir etkinlik yapıp tarihi yerlerde yemekler verip, değişik Arap atlarını bize gösterdi. Her şey mükemmeldi, bir şey dışında! Maalesef derler ya “tok ağırlamak zordur” diye. Her gün açık büfede, herhalde aynı firmayla çalışıldığından hep aynı yemekler verildi ve insan yapısı üçüncü günden sonra yeknesaklık geldi.

Ülkemiz; ABD ve Suudi Araplardan sonra; WAHO’daki yani dünyada üçüncü en fazla Arap atının olduğu (kayıtlı) ülke..

Şimdi niye biz üyeyiz? Olmasak ne olur.

“Ülkemiz niye kayıtlı her Arap atı başına WAHO’ya para ödüyor?” diye sorabilirsiniz.

Malumunuz atçılıkta kapalı ve açık diye iki çeşit soy kütüğü vardır! (stud book)

Birincisi kapalı olan 3 tanedir.

a) İngiliz b) Arap c) Akalteke

Buraya kayıt olacak atların safkan olması ve mutlaka ana babasının DNA ispatları şarttır. Kaydı olmayan kabul edilemez.

İkincisi açık soy kütüğü. Bunlar değişik ponyler, binek ve çeki atları soy kütükleridir. Örneğin; Hollanda ağır kanı iyi bir konkur atıdır ve ona hız kazandırmak için İngiliz aygır katarlar. Bu sadece pedigri ibrazı ve kayıt kabulüdür. İyi mani atlayan her atı, cinsi ne olursa olsun kabul ederler. Amaç ideal konkur atını yetiştirmektir!

İngiliz atlarında Dünya Soy Kütüğü Otoritesi tarafından kabul edilen ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı atları ihraç – ithal edebilir ve dolaşımda bulunabilir (yani yabancı ülkelere yarışlara gidebilirler).

Arap atlarında da bu soy kütüğü kayıt ana vücudu WAHO’dur! Buraya kayıtlı olmayan Ülkeler dışarıya at satamadığı gibi, yabancı yarışlara da at gönderemezler.

Bu yüzden Arap soy kütüğümüz WAHO tarafından onaylıdır ve WAHO’nun üyesiyizdir.