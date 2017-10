İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda, yarış programının en önemli mücadelesi olma özelliğine sahip, Triple Crown serisinin (Üçlü taç) son halkasını oluşturan Veliefendi Koşusu, günün 5. koşusu olarak düzenlendi. Geçmiş koşu performansları son derece parlak 4+ yaşlı safkan Arap atlarının kıyasıya bir mücadele verdiği 2017 yılı Veliefendi Koşusu’nu Besire Gündüzeli’nin sahibi olduğu, Anadolu Tarım İşletmesi Yetiştirmesi, antrenörlüğünü ise Esma Çetin’in üstlendiği SEMEND jokeyi Halis Karataş idaresinde kazanmayı başardı.

4 yaşlı safkan Arap atlarının mücadele ettiği Veliefendi Koşusu, çim pistte 2800 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. 400.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 1’i dişi, 9’u erkek 10 atın start aldığı koşunun ikinciliğini, Uğur Polat idaresindeki, koşuya katılan tek kısrak olan GÖZYAŞI GECESİ elde ederken, Mehmet Akyavuz ile bu önemli koşuya katılan ATMACA BEYİ üçüncü, ENDEREFE ise Akın Sözen ile tabelayı tamamlayan isim oldu.

