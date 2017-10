İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun ev sahipliği yaptığı Longines Uluslararası Yarış Festivali, Arap atlarına mahsus Malazgirt Koşusu ile birlikte tamamlandı. Geçtiğimiz yıl GÜMBÜRGÜMBÜR isimli safkanın kazandığı Uluslararası Malazgirt Koşusu’nu bu yıl kazanan isim, Hamdan Al Maktoum’un sahibi olduğu, François Rohaut tarafından antrene edilen, jokeyi François Xavier Bertras ile bu koşuya katılan al erkek safkan MURAAQIB oldu. 3+ yaşlı safkan Arap atlarının, birincilik mücadelesi verdiği koşu, çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. MOUHEEB isimli safkanın Komiserler Kurulu Kararıyla start almadığı, 65.000 Euro birincilik ikramiyesi olan, 2’si yerli, 4’ü yabancı olmak üzere toplam 6 atın start aldığı koşunun ikinciliğini, JABAL KASSYOUN jokeyi Faleh Nasser Bughenaim ile elde ederken, Selim Kaya ile bu önemli mücadelede boy gösteren GÜMBÜRGÜMBÜR üçüncü, AMEER AL ARAB ise Sadettin Boyraz idaresinde tabelayı tamamlayan safkan oldu.

