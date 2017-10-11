Uluslararası İstanbul Koşusu

11 Ekim 2017 by in Yarışlar - No Comments
_ADA3654 copy

Avrupa’nın önde gelen yarışçılık ülkelerinde start alan safkanlar ve ülkemizde yarış hayatını sürdüren isimlerin birlikte mücadele verdikleri Uluslararası Yarış Festivali’nin bir diğer önemli mücadelesi İstanbul Koşusu olarak gerçekleşti.

Uluslararası İstanbul Koşusu’nda bu yıl da zafere uzanan Godolphin ekürisi oldu. Koşuya ARABIAN HOPE isimli safkanı ile katılan eküri, bu önemli koşuyu jokeyi Gerald Mosse ile kazanarak üst üste 4. kez Uluslararası İstanbul Koşusu’nu kazanmayı başardı. 115.000 Euro birincilik ikramiyesi olan, 4’ü yerli,  1’i yabancı olmak üzere toplam 5 atın start aldığı koşunun ikinciliğini, Sadettin Boyraz idaresindeki CHERİ CHERİ LADY elde ederken, eküri safkanlardan WILLPOWER Halis Karataş idaresinde üçüncü, Selim Kaya ile bu önemli koşuya katılan TATVAN İNCİSİ ise tabelayı tamamlayan isim oldu.

The following two tabs change content below.

Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
  • pinterest
  • facebook
  • twitter
  • google
  • delicious
  • digg
  • linkedin
  • stumbleupon

Related Posts

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.