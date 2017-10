Avrupa’nın önde gelen yarışçılık ülkelerinde start alan safkanlar ve ülkemizde yarış hayatını sürdüren isimlerin birlikte mücadele verdikleri Uluslararası Yarış Festivali’nin bir diğer önemli mücadelesi İstanbul Koşusu olarak gerçekleşti.

Uluslararası İstanbul Koşusu’nda bu yıl da zafere uzanan Godolphin ekürisi oldu. Koşuya ARABIAN HOPE isimli safkanı ile katılan eküri, bu önemli koşuyu jokeyi Gerald Mosse ile kazanarak üst üste 4. kez Uluslararası İstanbul Koşusu’nu kazanmayı başardı. 115.000 Euro birincilik ikramiyesi olan, 4’ü yerli, 1’i yabancı olmak üzere toplam 5 atın start aldığı koşunun ikinciliğini, Sadettin Boyraz idaresindeki CHERİ CHERİ LADY elde ederken, eküri safkanlardan WILLPOWER Halis Karataş idaresinde üçüncü, Selim Kaya ile bu önemli koşuya katılan TATVAN İNCİSİ ise tabelayı tamamlayan isim oldu.

