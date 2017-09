Türkiye’deki Lisanslı Kadın Seyis Sayısı Artıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Jokey Kulübü ve İŞKUR’un işbirliğiyle ilk kez Elazığ’da hayata geçen “Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor” projesi, 8 ilde daha uygulanmaya başlıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Jokey Kulübü ve İŞKUR’un desteğiyle, hipodromlardaki kadın işgücünü artırmak ve kadınların atçılık sektöründe yer almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Kadın Seyis” projesinin eğitimleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bulunan hipodromlarda verilecek. Türkiye’deki lisanslı kadın seyis sayısının artmasına olanak sağlayan program kapsamında kadın seyis adaylarına 45 gün, 169 saat teorik, 191 saat pratik olmak üzere toplam 360 saatlik “At Yarışları Modüler Seyislik Eğitimi” verilecek. Atın nasıl tutulacağı, yürütüleceği, temizleneceği, doğum öncesi ve sonrasında yapılacaklar gibi verilecek temel bilgilerin yanı sıra; at ırkları ve eşkâl bilgisi, at anatomisi ve fizyolojisi, atlarda davranış, binicilik, veterinerlik hizmetleri ve at sağlığı, mesleki ahlak ve sorumluluk, at bakımı beslenmesi ve tımar gibi konularda eğitimler verilecek. Kadın Seyis projesinden yararlanmak isteyen adaylar; ücretsiz olarak verilecek eğitimlere, 28 Ağustos – 19 Eylül tarihleri arasında İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen başvurabilecek.