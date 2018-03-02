Türkiye’de Atçılık

Sevgili dostlar, bu ayki yazımda sizlere atçılığımızın kanayan yarasından bahsedeceğim. Üretimi fazla olmasına rağmen atlarımızı yurt içi veya yurt dışında satamıyoruz.

Eski zamanlarda bir vasat tay bile, bir maiden yarış ikramiyesine satılmaktaydı.

Şimdi neredeyse bedava verseniz bile alıcı bulamıyorsunuz. Neden derseniz? Çünkü ahır kirası, seyis maaşı, sigortası, çalıştırıcı, yedekçi, eczane ve yem masrafları bir hayli pahalı!

Bu kadar masraf yapıp, atınız daha start alamadan bile sakatlanıyor veya sürat eksikliğinden başarılı olamıyor. Buna İngiltere, İrlanda ve Fransa bir çare bulmuş; bu atları, sürat değil de dayanıklılık isteyen, uzun mesafeli manili yarışlarda değerlendiriyorlar. Bizde bu yok… Yurt dışına satalım desek, -alıcıyı bulduk varsayalım- en az 40 günde karantina ve ihraç izinleri tamamlanıyor ve bu sürede alıcıları caydırıyor. Ayrıca dünya katalog standartlarında ikinci gurupta yer aldığımızdan black type atımız yok. Atçılıkta ileri ülkeler, atlarını mezatlarda satarlar. Mezat öncesi hazırlanan kataloglarda alıcılar sayfaya baktıklarında, sayfada ne kadar çok siyah olduğuna bakarlar. Kısa bir not: Katalog standartlarınca birinci gruptaki ülkelerde, gurup ve kısa vade yarış kazanmış atların isimleri büyük siyah harflerle, bu yarışlarda place olmuş atlarında isimleri küçük siyah harflerle yazılır. Bizim atlarımızın da para etmesi için, katalog standartlarında, birinci guruba geçmemiz şart. Niye geçemiyoruz? Çünkü katalog standartlarının bazı şartları var. Mesela;

Belli sayıda gurup koşuları olması,

Bu koşulara katılan atların kalitesinin önemi -handikap puanı veya rating- kalitenin düşmesi de koşuyu da gurup 2’den gurup 3 düşürebilir,

Koşuların tüm dünya atlarına açık olması.

En basit örneği Peru. 10.000 Dolar ikramiyeli gurup 1 yarışları bile black type kabul ediliyor.

Her konuda globalist düşünmek lazım, dünya küçüldü. Nakliye ve bilgi edinme çok kolaylaştı. Ama maalesef atçılarımız yabancı atlardan çekindikleri için, kapalı yarışçılığı halen tercih etmektedir. Örnek vermek gerekirse Almanya ve Japonya, bu ülkelerde kapalıydı açıldılar ve bugün atları black type olduğundan para etmeye başladı. Bundan 15 sene evvel Almanya’da kısa vade kazanmış bir kısrak 2.000 Euro’ya alınabiliyorken, bugünlerde gerek Fransa ve gerek İrlanda satışlarında 25-30 bin Euro’ya kolaylıkla alıcı bulmaktadır. Bizimde böyle yapmamız gerektiği inancıyla, esenlikler dilerim.