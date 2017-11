1943 yılında kurulan ve kurulduğu yıldan itibaren yarışçılığımızın gelişmesi ve yarış atı ıslahı için yoğun çaba harcayan Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği adına düzenlenen koşu, yarış programının son kupalı mücadelesi olarak gerçekleşti.

2017 yılı Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Koşusu’nu Barış Durdağ’ın sahibi olduğu, Oğuz Tekcan tarafından yetiştirilen al erkek safkan LAST SHADOW jokeyi Ahmet Çelik idaresinde beyaz bayrak ayna yaparak kazanmayı başardı. Çim pistte 1400 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 200.000 TL birincilik ikramiyesi olan tamamı erkek 6 tayın start aldığı bu önemli koşunun ikinciliğini, Halis Karataş idaresindeki GÖĞÜSGEREN elde ederken, bariyer dibine yakın etkili atakları ile EMPEROR SION Murat Gündüzeli ile üçüncü, Selim Kaya ile Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Koşusu’na katılan ARMONDO ise tabelanın son basamağının sahibi oldu.

