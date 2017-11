Üst düzey koşulara ev sahipliği yapan Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda, Hatay Koşusu ile birlikte programın bir diğer önemli mücadelesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri Koşusu, programın 8. mücadelesi olarak gerçekleşti. Birbirinden başarılı sınıf safkanların kıyasıya bir mücadele verdiği 2017 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Koşusu’nu Erdal Öztürk’ün sahibi olduğu, Hilmi Giray tarafından yetiştirilen, antrenörlüğünü ise Ulaş Yıldız’ın yaptığı 6 yaşındaki al erkek safkan AŞEMEZ jokeyi Deniz Yıldız ile kazanmayı başardı. Kum pistte 2200 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 400.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve tamamı erkek 10 safkanın start aldığı koşunun ikinciliğini YILMABAŞAR ile Halis Karataş idaresinde elde ederken, son 3 koşusunu kazanmayı başaran, Ahmet Çelik ile bu önemli mücadelede boy gösteren SEMEND üçüncü, kır erkek safkan FİRİKYA ise Uğur Polat idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Koşusunda tabelayı tamamlayan isim oldu.

The following two tabs change content below.