Türk Şiirinde “At”

At insanoğlunun gözünde her zaman asaletin simgesi olmuştur. At hiçbir zaman sıradan bir hayvan olmamıştır. Hayatın her alanında insanlara yardımcı olan at, kimi zaman bir çiftçinin yardımcısı, kimi zaman bir ulaşım aracı, kimi zaman savaş meydanlarının olmazsa olmazı kimi zaman ise bir zenginlik ve asalet göstergesi olmuştur. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan “At” edebiyatta da hak ettiği yeri illaki bulacaktı. At için şiirler yazıldı, methiyeler dizildi. Bu şiirlerde “At”ın güzelliği, zarafeti, kahramanlığı, hızı gibi çeşitli özellikleri anlatılmaya çalışıldı.

Bu ayki yazımızda “At”ı anlatan şiirler içerisinde seçtiğimiz birkaç şiiri sizinle paylaşacağız.

AT

Anlat bize yürüyüşün güzelliğini

koşunun rüzgarını, köpüren yeleyi

toynakların kızgın kıvılcımlarını

Kişneyen bir tayın sevincini anlat

öfkeyi ve sağırındaki mahmuz yarasını

Masallardaki şehzadeleri anlat bize

Avradın ve silahın kardeşisin ya

feodalın töresini anlat biraz da

ve terkinde kaçırdığın kızları

Dağları anlat bize, eşkıya gecelerini

ölümleri ölümsüzlükleri anlat bize

sonra tahtadan tunca dönüşünü

Sen ki hepsini görüp yaşayansın

Ahmet Telli

DAVRAN KIRAT DAVRAN

Davran Kırat davran, yokuşa davran

Yokuşun başında soyuldu kervan

Düşman karşısında ne yapsın savran

Estir Kıratım es, yare gidelim

Dost, düşman içinde sıla edelim

Kıratı sorarsan yedidir yaşı

İridir gövdesi, ufaktır başı

Dizgini çekende un eder taşı

Estir Kıratım es, yare gidelim

Dost, düşman içinde sıla edelim

Yokuşa yukarı tavşan sekişlim

Bayıra aşağı ceylan büküşlüm

Alnı akıtmalı, göğsü nakışlım

Estir Kıratım es, yare gidelim

Dost, düşman içinde sıla edelim

Köroğlu

AKINCILAR

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi “İlerle!”

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

Bir gün yine doludizgin atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de

Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Yahya Kemal Beyatlı

ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM GELELİ

Şu yalan dünyaya geldim geleli,

Severim kır atı bir de güzeli.

Değip on beşime kendim bileli,

Severim kır atı bir de güzeli.

Atın beli kısa boynu uzunu,

Kuru suratlısı elma gözünü,

Kızın iplik iplik süt beyazını,

Severim kır atı bir de güzeli.

Atın höyük sağrı kalan döşlüsü,

Kalem kulaklısı çekiç başlısı,

Güzelin dal boylu samur saçlısı,

Severim kır atı bir de güzeli.

At koşu tutmasın çıktığı zaman,

Yalı kaval gibi yıktığı zaman,

At dört kız on beşe yettiği zaman,

Severim kır atı bir de güzeli.

Dadaloğlu’m hile yoktur işimde.

Yiğit olan yiğit görür düşünde.

At dördünde güzel on beş yaşında.

Severim kır atı bir de güzeli.

Dadaloğlu