Türk Şiirinde “At”

At insanoğlunun gözünde her zaman asaletin simgesi olmuştur. At hiçbir zaman sıradan bir hayvan olmamıştır. Hayatın her alanında insanlara yardımcı olan at, kimi zaman bir çiftçinin yardımcısı, kimi zaman bir ulaşım aracı, kimi zaman savaş meydanlarının olmazsa olmazı kimi zaman ise bir zenginlik ve asalet göstergesi olmuştur. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan “At” edebiyatta da hak ettiği yeri illaki bulacaktı. At için şiirler yazıldı, methiyeler dizildi. Bu şiirlerde “At”ın güzelliği, zarafeti, kahramanlığı, hızı gibi çeşitli özellikleri anlatılmaya çalışıldı.
Bu ayki yazımızda “At”ı anlatan şiirler içerisinde seçtiğimiz birkaç şiiri sizinle paylaşacağız.
AT
Anlat bize yürüyüşün güzelliğini
koşunun rüzgarını, köpüren yeleyi
toynakların kızgın kıvılcımlarını
Kişneyen bir tayın sevincini anlat
öfkeyi ve sağırındaki mahmuz yarasını
Masallardaki şehzadeleri anlat bize
Avradın ve silahın kardeşisin ya
feodalın töresini anlat biraz da
ve terkinde kaçırdığın kızları
Dağları anlat bize, eşkıya gecelerini
ölümleri ölümsüzlükleri anlat bize
sonra tahtadan tunca dönüşünü
Sen ki hepsini görüp yaşayansın
Ahmet Telli
DAVRAN KIRAT DAVRAN
Davran Kırat davran, yokuşa davran
Yokuşun başında soyuldu kervan
Düşman karşısında ne yapsın savran
Estir Kıratım es, yare gidelim
Dost, düşman içinde sıla edelim
Kıratı sorarsan yedidir yaşı
İridir gövdesi, ufaktır başı
Dizgini çekende un eder taşı
Estir Kıratım es, yare gidelim
Dost, düşman içinde sıla edelim
Yokuşa yukarı tavşan sekişlim
Bayıra aşağı ceylan büküşlüm
Alnı akıtmalı, göğsü nakışlım
Estir Kıratım es, yare gidelim
Dost, düşman içinde sıla edelim
Köroğlu
AKINCILAR
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi “İlerle!”
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Yahya Kemal Beyatlı
ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM GELELİ
Şu yalan dünyaya geldim geleli,
Severim kır atı bir de güzeli.
Değip on beşime kendim bileli,
Severim kır atı bir de güzeli.
Atın beli kısa boynu uzunu,
Kuru suratlısı elma gözünü,
Kızın iplik iplik süt beyazını,
Severim kır atı bir de güzeli.
Atın höyük sağrı kalan döşlüsü,
Kalem kulaklısı çekiç başlısı,
Güzelin dal boylu samur saçlısı,
Severim kır atı bir de güzeli.
At koşu tutmasın çıktığı zaman,
Yalı kaval gibi yıktığı zaman,
At dört kız on beşe yettiği zaman,
Severim kır atı bir de güzeli.
Dadaloğlu’m hile yoktur işimde.
Yiğit olan yiğit görür düşünde.
At dördünde güzel on beş yaşında.
Severim kır atı bir de güzeli.
Dadaloğlu