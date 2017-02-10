Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirilen ve sezonun önemli koşularından biri olan Toroslar Koşusu yarış programının 4. mücadelesi olarak gerçekleşti. Başarılı 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının buluştuğu 2017 yılı Toroslar Koşusu’ndan galip ayrılan isim, Bülent Doğan’ın sahibi olduğu doru erkek tay OĞLUM BERATIM oldu. OĞLUM BERATIM isimli safkanın ardında ikinciliği, Selim Kaya ile RUNNER BULL elde ederken, bu iki safkanın hemen arkasında yer alan MISTER TICKER Nurettin Şen ile üçüncü, PERSHING ise Toroslar Koşusu’nu Sadettin Boyraz idaresinde dördüncü olarak tamamladı. 165.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda kazanan OĞLUM BERATIM için müddet 1.29.20 olurken, farklar 1/2 Boy – Boyun – 1 Boy şeklinde sonuçlandı.