AT’LA TERAPİ MERKEZİ İZMİR ŞİRİNYER HİPODROMU’NDA AÇILDI

Türkiye Jokey Kulübü’nün engelli çocukların tedavisine alternatif olarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi At’la Terapi Merkezi, İstanbul Veliefendi ve Diyarbakır hipodromlarının ardından İzmir Şirinyer Hipodromu’nda da açıldı.

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli oyun ve aktiviteler düzenlendi. Şenlik havasında geçen açılışta, Balçova Belediyesi engelli çocuklar folklor ekibinin performansı, tiyatro gösterisi, Dj performans ve çeşitli ikramlarla eğlenen çocuklar, Pony Club etkinlikleriyle de serbest binişler gerçekleştirdi.

Açılışa İzmir Vali Yardımcıları Erol Türkmen ve Cemil Özgür Öneği, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Başkanı Işılay Saygın, Türkiye Jokey Kulubü Yönetim Kurulu Üyeleri, TJK Asli Üyeleri, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın, TJK Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kılınç, Tarım İl Müdürü Ahmet Güldağ, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yiğit, at sahipleri, çok sayıda basın mensubu, davetliler ve aileler katıldı.

Şirinyer Hipodromu At’la Terapi Merkezi’nin açılış töreninde konuşan TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci “Topluma daha fazla yarar sağlamak adına kaynaklarımızı ve elimizdeki tüm imkânları kullanabileceğimiz projeler yaratmak Türkiye Jokey Kulübü olarak her daim önceliğimiz. At’lar dünyanın en özel canlıları ve aynı zamanda fiziksel, zihinsel, duygusal bozukluğu olan çocuklarımızın iyileşmesi için de alternatif bir tedavi yöntemi. At’la Terapi Merkezi’nde özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman terapistler eşliğinde doktoru tarafından at’a binebilir raporu alan çocuklarımıza terapatik seanslar düzenleniyor. Bu terapiler sonrası düzenli olarak seanslara gelen çocuklarımızdan yürüyemeyenlerin yürüyebildiklerini, konuşamayanların konuşabildiklerini gördük. Bu gelişimler bizleri çok mutlu etmekte” dedi.

İlk At’la Terapi Merkezi İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda hayata geçirildi ve 2015 yılında bu yana 918 çocuğa 8.209 adet seans gerçekleştirildi.

İstanbul’dan sonra Kasım 2015’te Diyarbakır Hipodromu’nda ikincisi açılan At’la Terapi merkezinde ise açıldığı günden itibaren 165 engelli çocuğa 4.033 seans gerçekleştirdi.

İzmir Şirinyer Hipodromunda açılan At’la Terapi Merkezi, haftanın 3 günü salı, çarşamba ve cuma günleri 10:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ve merkezden, tedavisine ilgili doktorların raporuyla izin verilen tüm engelli çocuklar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ayrıntılı bilgi için; Şirinyer Hipodrom Müdürlüğü – 0 (232) 493 53 50