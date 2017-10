TJK ve İzmir Büyükşehir Belediyesi “Atla Terapi”de Umut Olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TJK ile ortak program hazırlayarak engelli çocuklar için “atla terapi” eğitimlerine başladı. Şirinyer Hipodromu’nda sürdürülen program kapsamında Pony cinsi atlara binen engelli çocuklar, uzmanlar eşliğinde önemli kazanımlar elde ediyor.

“Engelli Dostu Belediye” unvanına sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’da kurulan Türkiye’nin en büyük sosyal yaşam kampüsünde, engellilere yönelik bir dizi eğitim programı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak engelli çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimine katkı sağlamak için “atla terapi” hizmetine başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eğitim gören engelli öğrenciler, yapılan protokol doğrultusunda Şirinyer Hipodromu’nda bulunan “Atla Terapi Merkezi’ne” eğitime getirilmeye başlandı.

Başvurular başladı

10 haftalık program kapsamında haftada bir gün atla terapi görecek olan çocuklarla ailelerinin ilk gün heyecanı görülmeye değerdi. Pony cinsi atlarla terapiye başlayan öğrencilere fizyoterapist ve görevliler eşlik etti. Aileleri ise ilk kez ata binen ve oldukça mutlu görünen çocuklarını ilgiyle izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, eğitime katılmak isteyen ailelerin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ne başvurmalarını istedi.

Aileler de en az çocuklar kadar mutlu

6 yaşında engelli bir kız çocuğu annesi olan Fadime Doğan, atla terapinin faydalarını duyduklarını belirterek, “Bugün çok mutluyum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü bize böyle bir olanağı sundu. Çocuğumun atla terapi seansları ile dikkat eksikliğinin azalacağına, konuşmasının daha akıcı hale geleceğini inanıyorum” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik düzenlediği etkinliklere 6 yıldır katıldığını belirten Semra Diz ise duygularını şöyle dile getirdi: “Çok heyecanlıyım. Halen Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde açtığı resim, seramik, ahşap boyama ve izcilik kurslarına devam ediyoruz. Şimdi ise atla terapiye başladık. Daha önce at terapisinin faydalarını duymuştuk. Yararlı olacağına inanıyorum”.

Biniyorlar, seviyorlar, tımarlıyorlar

Atla terapinin her engel grubunda çok olumlu sonuçlar verdiğini belirten Şirinyer Hipodromu Atla Terapi Merkezi Fizyoterapisti Ayşe Akkuş, bu yöntemde atların terapist olarak kullanıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Yan yürüyücü arkadaşlar, atı kontrol eden lider arkadaş ve fizyoterapist eşliğinde tüm engelli çocuklara terapi hizmeti veriyoruz. Engelli çocuklar, doktor onayından geçtikten sonra bize geliyorlar. Ön değerlendirmeden sonra ihtiyaç durumuna göre seansları planlıyoruz. Atla terapi tüm kasları çalıştırdığı, çevresel çok fazla uyaran olması sebebiyle yorucu bir terapi şekli. At üzerinde çocuk ne zaman yorulursa, terapi seansları o zaman bitiyor. Normal seanslara göre daha kısa sürelidir. Terapide yaş değil 65 kilo sınırı var. Fiziksel engelli çocuklar için kaslarını kuvvetlendiren, denge koordinasyonlarını geliştiren egzersizler planlıyoruz. Ruhsal engelli çocuklarımızda da eksik olan duyularının tamamlanması ile birlikte davranış bozukluklarını engellemiş oluyoruz. 65 kilonun üzerinde olan çocuklara da atları sevdiriyoruz, onlara tımar yaptırıyoruz. Ata binmek için çocuklar kilo vermek istiyor. Onların sağlığı açısından da bu çok önemli bir şeydir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen çocuklardan da çok güzel sonuçlar alarak ilerleyeceğimize inanıyoruz.”

