TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci Apranti Adaylarıyla Buluştu

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci Apranti Eğitim Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Apranti adaylarına tavsiyelerde bulunan Başkan Ekinci, hayatını ve atçılığa nasıl başladığını anlattı. Uzun iş hayatının ardından atçılığa başladığını ve hobi olarak sürdürdüğünü söyledi. Öğrencilerden kendi yaşantısından örnekler vererek programlı olmalarını ve çok çalışmalarını söyleyerek, bunu tüm yaşamları boyunca prensip haline getirmelerini istedi.

Planlı ve programlı çalışmak başarıyı getirir.

Başkan Ekinci özetle şunları söyledi; “Bu okulda çok özel bir eğitim alıyorsunuz bunun için çok şanslısınız. Sürekli atlarla birliktesiniz. At’lar çok özel canlılar ve siz bu canlıyla birlikte olduğunuz için çok şanslısınız. Sabahları erken kalkmayı kendinize prensip edinin. Güne erken başlamak, planlı ve programlı bir çalışma hayatı size başarıyı getirir. Yiyeceğiniz yemekten özel hayatınıza kadar her şeyi mutlaka planlayın. Çalıştığınız yeri ve yaptığınız mesleği severek yapın, şikayet etmeyin. Sıkılmadan, bıkmadan hedefleriniz doğrultusunda çalışın. Size verilen eğitimin yanı sıra çevrenizi ve dünya atçılığını mutlaka takip edin. Öğrenmenin sonu yok, yaşınız ne olursa olsun mutlaka yeni şeyler öğrenmeye çabalayın.” dedi.

Başkan Yasin Kadri Ekinci, İrlanda’ya her sene 5 mezunu, eğitim için göndereceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti “Bu sizler için büyük ve çok önemli bir fırsattır. Özellikle yabancı dilinizi ilerletmeniz açısından, oradaki atçılığı, jokeyliği ve atçılık kültürünü görmek kendinizi geliştirmek açısından çok önemlidir.”

Başkan Ekinci, 2 eğitmeni Fransa’ya göndererek tay kırma ve atlara davranış konusunda eğitim aldıracaklarını söyleyerek, sonrasında bu eğitimi okulda vereceklerini söyledi. Kadın seyis projesinin devam edeceğini, bunun atçılık için öneminden bahsetti.

Yeni hipodromlar lazım…

İstanbul sentetik pisti yenileniyor

Başkan Ekinci’nin konuşmasını tamamlamasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bir soru üzerine 720 yarış günü yapıldığını ve 7 hipodromun yeterli olmadığını söyleyerek, halen inşaatı devam eden Antalya’nın ardından Samsun, Aydın, Gaziantep ve Erzincan illerinden 3 tanesine daha hipodrom yapılması yönünde istekleri olduğunu söyledi.

Başkan Ekinci İstanbul yarışlarına Kasım ayı başında ara verileceğini, sentetik pistin baştan aşağı yenilenerek Ocak ayı başında yeni haliyle faaliyete geçmesini planladıklarını, sentetik pistten çıkan malzemenin çok değerli olduğunu ve hipodrom içerisinde özellikle ahırlar bölgesiyle orta sahada kullanmak istediklerini söyledi.

At Şehri çalışmaları devam ediyor

Bir soru üzerine At Şehri kurma konusunda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Türkiye Binicilik Federasyonu ile çalışmaları olduğunu anlattı. At ve atçılıkla ilgili bütün spor dallarının aynı çatı altında toplanmasının öneminden bahseden Başkan Ekinci; çalışmaların son aşamaya geldiğini sözlerine ekledi.

Başkan Ekinci, bir soru üzerine okulda verilen yabancı dil eğitimine ilaveten isteyen öğrencilere destek kurslarının verilmesini istedi. Jokey Ediz Aslan’ın yaşadığı olaydan sonra öğrencilere yüzme derslerinin verilmesi talimatını verdiklerini söyleyen Başkan Ekinci, öğrencilere sosyal hayatta gerekli her eğitimin verilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Ekinci yeni hazırlanan eğitim müfredatında din dersinin de olmasını istedi.

