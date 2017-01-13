Macau Jockey Club tarafından TJK adına bu yıl dördüncü kez düzenlenen The Jockey Club of Turkey Goodwill Cup, Macau’da gerçekleştirildi. Koşuyu bu yıl Keith Lam’in sahibi olduğu, Pat Lee’nin antrenesindeki VALIANT FELLA isimli safkan, jokey W.L. Ho ile kazanmayı başardı. Kum pistte 1500 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen koşuya handikap puanları 30 ila 55 arasında değişen 8 safkan İngiliz atı katıldı. Koşuda ikinciliği POWER BATTERY elde ederken, GAUTENG üçüncü, GREAT PARTY ise dördüncü oldu.

3 yaşındaki iğdiş safkan VALIANT FELLA kazanmış olduğu The Jockey Club of Turkey Goodwill Cup ile birlikte kariyerinin 5. startında ilk galibiyetini elde etti.