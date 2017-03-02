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Süphan Koşusu’nu OĞLUM BERATIM kazandı

02 Mart 2017 by in Yarışlar - No Comments
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Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 3 yaşlı safkan İngiliz taylarını bir araya getiren Süphan Koşusu’nu (Açık – A3), Bülent Doğan’ın sahibi olduğu OĞLUM BERATIM (d.a. Dal Jin – Sly / MONSUN) jokeyi Akın Sözen idaresinde kazanarak, üst üste 3’üncü Grup koşu birinciliğini elde etti.

Yarış hayatına geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda elde ettiği üçüncülük ile başlayan safkan,  bugün sergilediği performansıyla kariyerindeki 5. birinciliğine uzandı.  Bugün 15. startını gerçekleştiren tay son olarak katıldığı (G2Toroslar ve (A3Ceyhan koşularından galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

 

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