Sonbahar Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışmaları keyifli anlara sahne oldu. Veteriner kontrolünden sonra başlayan yarışmanın sonuçları şöyle;

Yar. Kategorisi – Uad-4* ( 80,1 Km)’de; Karşıyakalı isimli atıyla Erkan Demir birinci, Shamu isimli atıyla Selin Dikencik ikinci ve Zeybekhan isimli atıyla Tarık Dikencik üçüncü oldu.

Yar. Kategorisi – Uad-3* ( 80 Km)’de; Biltekin isimli atıyla Hasan Öztürk birinci oldu.

Yar. Kategorisi – Uad-2* ( 63 Km)’de; Toros isimli atıyla Hasan Öztürk birinci, Lale Devri isimli atıyla Sıtkı Doğuşlu ikinci, Sancak Efe isimli atıyla Bilge Dalgıç üçüncü ve Kavala isimli atıyla Selin İzem Dikencik dördüncü oldu.

Yar. Kategorisi – Uad-1* ( 42 Km)’de; Toprak isimli atıyla Asım Erdoğan birinci, Anka isimli atıyla Serhat Zengin ikinci ve Arguz isimli atıyla İlyas Uğur üçüncü oldu.