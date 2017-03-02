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Şirinyer Koşusu’nu burun farkıyla CANKARDEŞLER kazandı

02 Mart 2017 by in Yarışlar - No Comments
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26 Şubat Pazar günü, İzmir Şirinyer Hipodromu’nda düzenlenen ve programın en önemli mücadelesi olma özelliğine sahip Şirinyer Koşusu‘nda (Açık-G2/DHÖ) kazanan; fotofiniş sonucu burun farkıyla rakibini geçen  Muzaffer Can‘ın koşuya jokey Selim Kaya ile katılan CANKARDEŞLER (Yalaz –Bedel 2 Tunca) isimli safkanı oldu. 6 yaşındaki al erkek safkan 40. startında 31. birinciliğine ulaşmış oldu.

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