Şili’de TJK Koşusu’nu INDIAN PERFORMANCE kazandı

5 Mart Pazar günü G1 Gran Premio Latinoamericano’nun aralarında bulunduğu, birbirinden önemli koşulara ev sahipliği yapan Şili‘nin Vina Del Mar kentinde bulunan Valparaiso Hipodromu‘nda TJK-Türkiye Jokey Kulübü adına Türkiye Jokey Kulübü Kupası Koşusu gerçekleştirildi. 1000 metre çim pistteki koşuyu Vina Del Mar Harası‘nın sahibi olduğu INDIAN PERFORMANCE (Perfectperformance – India Nortena / Pure Prize) isimli safkan, jokeyi Elias Toledo ile kazanmayı başardı.

Vina Del Mar’daki TJK Kupası Koşusu’nda 3 ve yukarı yaşlı 12 safkan birincilik mücadesi verdi. Koşunun ikinciliğini SOPLADO TERCERO (Pyrius- Chipicape/Sir Cat) elde ederken, CALIFORNIA LOVE (War Chant- Sassicaia/Hussonet) üçüncü, TINTINEO (Cat Scan-Figurate Tu/Hussonet) isimli safkan da dördüncü oldu.

1000 metre çim pistte kazanan INDIAN PERFORMANCE için koşunun bitiriş derecesi 0.57.43 olarak kayıtlara geçti.

Koşu sonrası yapılan kupa töreninde; koşuyu kazanan Vina Del Mar Harası’nın yetkilisine kupasını Şili Büyükelçimiz Naciye Gökçen Kaya verdi.

4 yaşındaki al erkek safkan INDIAN PERFORMANCE, bu galibiyetle birlikte kariyerinin 20. startında 4. birinciliğini elde etti. Safkan, son olarak 20 Şubat günü aynı pist ve mesafede, jokeyi Elias Toledo ile katıldığı koşuyu kazanma başarısı göstermişti.

