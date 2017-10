Sevginin Bununla Ne İlgisi Var?

İnsanların davranışlarını, duygularının yanı sıra, edinmiş oldukları değerler ve inançlar yönlendirir. Biz de davranışın kaynağını incelediğimiz eğitimlerimizde, katılımcılara değerlerini sorgulatıp keşfettirdiğimiz bir bölüm düzenleriz. Davranışın kaynağı liderlik eğitimlerinin de iletişim eğitimlerinin de koçluk eğitimlerinin de temelinde yer alan bir konu olduğundan, genellikle çoğu eğitimimizde bu bölüm vardır. Yıllar içerisinde, binlerce insanın öncelikli değerlerini keşfettik. Bunlar, başarı, sağlık, iç huzuru, gelişim, cesaret gibi, herkes için farklı farklı değerler olabilir ancak herkes için eşit derecede önemlidir.

Dediğim gibi bu değerler davranışlarımıza direkt olarak etki eder çünkü onlar hayata baktığımız çerçeveyi belirler. Son iki yıldır bu değerlerde dikkat çekecek bir değişiklik söz konusu. Daha eskiden de her grupta bu değeri öncelikli birkaç kişi olurdu ancak son iki yıldır artık tüm grubun öncelikli değerleri listesinde mutlaka bulunan bir değer var; Adalet.

İçinde yaşadığımız koşullar düşünüldüğünde bu çok da anormal bir durum değil elbette ancak bunun hayatlarımıza nasıl bir etkisi olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Olayları “adalet” çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman, yaşadıklarımızda hep bir hak, hukuk ararız. Başımıza gelenleri adil veya adil değil şeklinde değerlendiririz. Haklı olmak birden her şeyden daha önemli hale gelir, duygular, şefkat, anlayış, bir kenara itilir. Elbette haklılığın dereceleri göreceli olabilir, bu da sürtüşmelerin artmasına neden olur. Mantıklı bir neden öne sürülerek yapılan her şeye anlam kazandırılabilir.

Bunun bakış açımızı nasıl etkilediğini, davranışlarımızı ne yönde değiştirdiğini basit bir örnekle açıklamak için, oyun oynayan iki çocuğu ele alalım. Diyelim birisi elindeki oyuncakla neşeyle oynuyor. Diğeri, “O yeterince oynadı, şimdi de benim sıram” diyerek gidip onun elinden oyuncağı çekip alabilir. Bu çocuk, diğer çocuğun ne hissedeceğinden çok, paylaşımın adil olmasını önemsemiştir. Belki gerçekten de diğer çocuk oyuncakla daha uzun süredir oynamaktadır ama böyle bir sahnede, sevgi, anlayış, birbirine değer verme var mıdır? Elinden oyuncağı çekilip alındığı için ağlayan çocuğa bakarsak, yoktur. Adalet değeri yerine sevgi değerine sahip birisi olarak ne yapardı bu çocuk sizce? Kesinlikle oyuncağı almadan önce diğer çocuğa bakardı, nasıl keyifle oynadığını görürdü, belki “Nasıl da mutlu, biraz daha oynasın” derdi, belki de gidip “Çok keyiflisin ama ben de bu oyuncakla oynamak istiyorum, nasıl paylaşalım?” diye sorardı. Sonuçta kimse ağlamazdı.

Evet, itirazlar geliyor. Tabii gelecek, insanlar değerlerini sonuna kadar savunurlar ve adalet değeri ile hareket eden birisi için ilk senaryo daha anlamlı. Ancak değerlerimiz taşa kazınmamıştır, deneyimlerimizi değerlendirdikçe değişirler, tabii değişime fırsat tanırsak.

Örneklere devam edelim o zaman, diyelim evli bir çift, yorgun bir günün ardından eve geldi. Adalet değerli bakış açısı der ki “Bu akşam onun sırasıydı, sofrayı o toplasın” ve hatta karşısındaki görevini yerine getirmiyorsa, “Bu evlilikte her şey benim üstümde, beni düşünen yok…vs” Oysa sevgi değerli bakış açısı der ki “Sofrayı kaldırma sırası onda ama yerinden kalkmadığına göre belki de bugün çok yorulmuştur, bu sefer de ben yapayım ki dinlensin.”

Başka bir senaryo; ders çalışması gereken ergen çocuğu ders çalışmadığında, adalet değerli anne “Yine tembellik ediyor, kaç defa söyledim, o kadar uğraşıyoruz, masraf yapıyoruz okusun diye, o ise yan gelip yatıyor.” der. Hatta kendisine tanınan onca imkana rağmen sorumluluğunu yerine getirmemesinin haksızlık olduğu düşüncesiyle, bu davranış annenin kafasında “Bu çocuk bizi önemsemiyor, sevmiyor…” a kadar gidebilir. Oysa sevgi değerli anne böyle bir durumda “Ders çalışmıyor, ne oldu acaba, yoruldu mu, üzüldü mü, canı bir şeye mi sıkıldı?” diye sorgular ve ona nasıl destek olabileceğini araştırır.

Binicilikten bir senaryo; öğrenci gelir, atıyla engel atlama çalışmaları yapmaya başlar ancak atı bir türlü maniyi geçmek istemez. Adalet değerli binici “Her şeyi doğru yaptım o zaman onun da atlaması lazım” der ve atı zorlar. Bazen bundan önce “O kadar bakıyoruz, besliyoruz, yediği önünde yemediği arkasında, bir görevi var onu da yapmıyor” diye atı suçlayabilir de. Tabii bu sırada adalet değerli hoca bağırmaktadır “Bir daha dene, hadi sür!” diye çünkü öğrencisi derse para vermiştir, adil olan öğrencinin dersten tam olarak faydalanmasıdır. Veya hoca atı ve öğrenciyi eğitirken bayağı vakit harcamıştır, adil olan atın ve öğrencinin bunun karşılığını vermesidir. Sevgi değerli binici ise önce kendini bir sorular, gerçekten her şeyi doğru mu yapmaktadır diye. Ardından “belki istememesinin ardında bir neden vardır, belki ayağı ağrıyordur, nalı çıkmak üzeredir, sancısı vardır veya engeli yabancılamıştır” diye düşünerek diğer nedenleri sorgular. Çünkü atını sevmektedir.

Elbette bu örnekleri, insanlarda adalet değerinin hiç olmaması gerektiğini vurgulamak için vermedim. Adaletsiz bir dünyada yaşamak mümkün olmazdı. Ancak sevgi her zaman daha önce gelmelidir. Çünkü sevgi olmazsa zaten yaşayacak bir dünya da olmaz. Dünyadaki tüm sorunların kaynağı sevgisizliktir, dolayısıyla tüm sorunlar, sevgiyi ön plana alarak çözümlenebilir, sevgi çerçevesinden bakarak her şeyin üstesinden gelinebilir.

Sevgiyi ön plana alsak, doğayı bu derece harap etmeyi hak görmezdik kendimizde. Önce sevgiyle yaklaşsak, farklı görüşlere sahip insanlar arasında bunca kavga hatta savaşlar olmazdı. Sevgi temelli yaşasak hayatı, herkesi kendi hayatını yaşaması için özgür bırakabilirdik, insanları yargılamaz, etiketlemez, kalıplara uydurmaya çalışmazdık. Sevgi bakış açısından düşünsek, ekonomik veya kültürel, işe yaramayan tüm sistemleri değiştirebilirdik.

Tüm bunları yapabilirdik ancak yapamıyoruz çünkü insanın sevgi değeri ile yaşayabilmesi için öncelikle kendisini sevmeyi biliyor olması gerekir. Ve kendimizi sevmek büyürken bize öğretilen bir şey değil. Hatta çoğu durumda, kendi duygu ve düşüncelerimizden şüphe etmemiz, isteklerimizi bastırmamız ve boyun eğmemiz öğretiliyor. Sonra da, adalet değerli bir yetişkin olduğumuzda, yaptığımız en ufak hatada kendimizi suçluyor, hatta elimizde olmayan nedenlerle başımıza gelenlerden bile utanç duyabiliyoruz. Kendimizde hep bir eksiklik, yetersizlik arıyor, özgüvenimizi başkalarına teslim ediyoruz. Sonra da bu sözüm ona “yetersizliğimizi” saklamak, belli etmemek için aslında biz olmayan rollere bürünüyoruz. Kendimiz olmayı sevmiyoruz.

Bunu değiştirmek mümkün elbette. Basit hatta. Ancak kolay değil. Her durumda kendimize “Kendini seven bir insan burada ne yapardı?” diye sormayı öğrenmek ve o doğrultuda hareket etmek gerekiyor. Bu alışkanlıkla, kendimize tekrar şefkat ve anlayış göstermeyi ve olduğumuz kişi olarak mutlu olmayı öğrenebiliriz.

Biniciler için ise, her durumda kendilerine sorabilecekleri bir soru daha var; “Atı gerçekten seven bir insan bu durumda ne yapardı?” diye sormak. Ne de olsa hepimiz, atçılığın hangi alanında olursak olsun hepimiz, bu işe, öncelikle atları sevdiğimiz için başladık.

