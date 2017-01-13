Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen ve sezonun önemli randevularından biri olan Şekerpınar Koşusu programın 5. mücadelesi olarak düzenlendi. Koşuyu, N.Cehdi Advan’ın sahibi olduğu KADHAN isimli al erkek safkan, jokeyi Mehmet Akyavuz ile kazanmayı başardı. Birincilik ikramiyesi 106.000 TL olan, kum pistte 1400 metre mesafede düzenlenen koşuya, 3 yaşlı 10 safkan Arap tayı katıldı. Startla birlikte numarayı alan ve yanına hiç bir rakibini yaklaştırmadan sonuca ulaşan KADHAN isimli safkanın ardında ikinciliği, KOZAN DAĞI elde ederken, ALTUNSARAY üçüncü, POYRAZ ATEŞİ ise tabelayı tamamlayan safkan oldu.