Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen Şekerpınar Koşusu, 3 yaşlı safkan Arap taylarının katılımıyla gerçekleşti. Sezonun bu önemli randevusunda birinciliğe uzanan isim, Ali Yıldız’ın sahibi olduğu, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi al erkek tay ARTUKLU oldu. Kum pistte 1400 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 110.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 3 yaşlı 12 safkan Arap tayının birincilik mücadelesi verdiği Şekerpınar Koşusu’nda, kazanan ARTUKLU ardında ikinciliği, dış kulvardan Ahmet Çelik idaresinde son derece etkili ataklar sergileyen YETİM AHMET elde ederken, Özcan Yıldırım ile bu önemli koşuda start alan kır erkek tay SATANHAN üçüncü, son atakları ile ASTRAKHAN ise Sadettin Boyraz ile dördüncü oldu.

