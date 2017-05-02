San Giovanni in Marignano Yarışmaları

Milli Sporcularımızdan Kaan Demirağ 2 Nisan 2017 tarihinde San Giovanni – Marignano İtalya’da düzenlenen CSI1* yarışmaları kapsamında ‘Le Jeune 3’ adlı atıyla üçüncü olmuştur.
Milli Sporcularımızdan Efe Siyahi 30 Mart – 2 Nisan 2017 tarihleri arasında San Giovanni – Marignano İtalya’da düzenlenen CSI3* yarışmaları kapsamında ‘Beau Du Rouet’ isimli atı ile 145 cm’de altıncı, ‘Concret ESC’ isimli atı ile yedinci olmuştur.
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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