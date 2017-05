San Giovanni in Marignano Yarışmaları

Milli Sporcularımızdan Kaan Demirağ 2 Nisan 2017 tarihinde San Giovanni – Marignano İtalya’da düzenlenen CSI1* yarışmaları kapsamında ‘Le Jeune 3’ adlı atıyla üçüncü olmuştur.

Milli Sporcularımızdan Efe Siyahi 30 Mart – 2 Nisan 2017 tarihleri arasında San Giovanni – Marignano İtalya’da düzenlenen CSI3* yarışmaları kapsamında ‘Beau Du Rouet’ isimli atı ile 145 cm’de altıncı, ‘Concret ESC’ isimli atı ile yedinci olmuştur.

