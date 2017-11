Ülkemiz At yarışçılığının önemli bir materyali olan “Safkan İngiliz Atı” yetiştirilmesini yaygınlaştırmak için kurulan Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği adına düzenlenen koşu, 10 koşulu yarış programın 5. mücadelesi olarak düzenlendi.

Parlak performansa sahip 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının kıyasıya bir mücadele verdiği 2017 yılı Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Koşusu’nu, Celal Tekdoğan’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru tay VALENCIA jokeyi Halis Karataş idaresinde kazanmayı başardı.

Çim pistte 1400 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 200.000 TL birincilik ikramiyesi olan tamamı dişi 7 tayın start aldığı bu önemli koşunun ikinciliğini, Gökhan Kocakaya idaresindeki RUN FOR DERYA elde ederken, al tay MY WILL Akın Sözen ile üçüncü, son atakları ile PEARL GEM Özcan Yıldırım ile tabelayı tamamlayan tay oldu.