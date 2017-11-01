Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Koşusu

01 Kasım 2017 by in Yarışlar - No Comments
madraa2907 (1)

Safkan Arap Atı yetiştirilmesini yaygınlaştırmak için kurulan Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği adına, düzenlenen kupalı koşu, programın 6. mücadelesi olarak gerçekleşti.

Jenerasyonunun başarılı 4 yaşlı safkan Arap atlarının katılım gösterdiği 2017 yılı Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Koşusu’nu Ersan Üldes’in sahibi olduğu, Akademik Fc Rek. Ltd. Şti tarafından yetiştirilen kır erkek safkan MADRABAZ jokeyi Mustafa Çiçek idaresinde kazanmayı başardı. Çim pistte 1900 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 200.000 TL birincilik ikramiyesi olan tamamı erkek 9 atın start aldığı bu önemli koşunun ikinciliğini, kazanan MADRABAZ isimli safkanın ardında, GÜRSU Halis Karataş idaresinde elde ederken, iç kulvara yakın etkili atakları ile ALTINCI HİS Selim Kaya ile üçüncü, Ahmet Çelik ile sezonun bu önemli koşusuna katılan DENİZİM ise tabelayı tamamlayan isim oldu.

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