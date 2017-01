Sadettin Atığ

Sevgili okurlarım, sizlere yılın ilk sayısında TJK’nın değil de özel olarak Türk yetiştiricilerin aldığı aygırlardan bahsedeceğim. Son yıllarda TJK, aygır alımı yapamadığından bazı yetiştiricilerimiz değişik kanlar taşıyan aygırlar alıp TJK’nın desteğiyle ülkemiz yetiştiricilerinin hizmetine sundular. TJK’nın haralarından faydalanıp, aşım tahsilatları da TJK tarafından yapıldığından, çoğu aygırın maliyeti aynı sene amorti edilince, aygır alımına hücum başladı. Bu durum ticaretin kanunu, hiç kimseden kar gütmeden yatırım yapması beklenemez. Buna “yok ülkemiz aygır çöplüğüne dönüyor” gibi tepki verenlerde oldu. Ben şahsen karşıt görüşteyim. Çünkü gelen her kan, yetiştiriciliğimize katkıda bulunmaktadır. Zaten her istediğiniz aygırı da alıp gelemiyorsunuz, her ne kadar ülkemiz liberal ekonomiye geçtiyse de, atlarda halen şartnameye bağlı ithalat mevcut. Dolaysıyla gelen aygır, kaliteli vasıflara haizdir. Fakat bu aygırların çoğu maksimum 100 bin dolara alındı. TJK milyon dolarlara alıyordu ki, alınan aygırların bazıları fazla başarılı olamadı. Bu aygırlar nasıl başarılı olacak diye konuşuldu. Fark şu: TJK gidip en başarılı, gözde, popüler ve çok aşım müracaatı alan aygırlara talip olunca, yüksek fiyat ödediler. Aygır pazarında piyasa şöyle; başarılı, popüler bir aygıra talip iseniz, aygır sahibi aygırın bir aşım fiyatının 300 mislini, gözde bir aygır ise aşım fiyatının 200 mislini. Fakat aygır pazarında, aygırı üçüncü aşım sezonunun sonunda daha ucuza alabilirsiniz. Çünkü aygır daha kendini ispat etmediğinden satabilirler. Ya da aygır fazla başarılı olamamışsa, sahibi onu gözden çıkarmışsa en yüksek teklife satar. Örneğin; ABD’de parlak bir aygır ilk evvela Lexington’da aşım yapar, sonra bir kalite aşağıya Florida’ya, daha sonra New York’a, sonra California’ya son olarak da üçüncü dünya ülkelerine gider. Bu demek değildir ki orada başarılı olan bizde başarılı olacak veya tam tersi. Onun içindir ki biz çok başarılı yarış atları olup da aygırlıklarında parlak olmayanları alıyoruz, ama belki bu aygırlar ülkemizde başarılı olacaklar.

Bu yıl ülkemize 3 yeni aygır daha geldi. Aşağıda yarış performanslarını ve pedigrilerini görebilirsiniz.

Sizlere şanslı, sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.

Saygılarımla,