Ruam Hastalığı

Sevgili okurlarım,

Bu ay size ülkemizde hortlayan Ruam hastalığıyla ilgili yazmak istiyorum. Bu hastalık malumunuz Büyükada ve Heybeli Ada’daki fayton atlarında ara sıra görülmekte. Bir türlü çare bulunamadı… Aslında belediyenin düzenlemeler yapması ve ilgili bakanlığın kesinlikle hayvan hareketlerini kısıtlamaması lazım idi. Kendi düşüncem; adalara at girişi öncesi karantina ve test merkezinde gözaltına alınan atların temiz çıkması halinde adaya gitmesine müsaade edilmeli. Sadece tek yön; giriş var, çıkış yok! Zaten faytondan çıkarılan at ya adada kaderine terk ediliyor ya da ada dışına çıkarılıp yok ediliyor. Çok gaddarca gelebilir ama fayton işi biten at uyutulmalıdır. Ruam, insanlara da geçebilen bir hastalık olup kafadaki lenf bezlerini iltihaplandırdığından aynı zamanda Türkçe adı mankafa hastalığıdır.

Hayvan severler, at dışkısı kokusundan bıkmış ada sakinleri ve elektrikli faytoncular atlar gitsin istiyorlar. Konkurcular, geleneksel at sporları sevenler, ciritçiler ve yarışçılar da bu bitmeyen hastalık derdini bitirmek için bu atların gitmesini isterler. Yarıştan çıkma Arap atları -niye Arap atı derseniz İngiliz atları delidir, arabaya zor alışır, kaza çıkabilir- ve yerli atlardan fayton atı olmaz. Ya ağır kanlı fayton atı veya katanalar kullanılmalıdır. Şartlar mutlaka iyileştirilmelidir. Kötü bakım, aşırı yorgunluk ve kötü beslenme, zaten düşkün olan atların hastalığa daha çabuk yakalanmalarına sebeptir. Hastalığın çıkmasıyla da Avrupa Birliği, Arap Emirlikleri’ne müsabaka için gidecek atlarımız, gidememektedir. Ayrıca müsabakalar için de yurt dışından da ülkemize at gelememektedir. Şu an 6 aylık at giriş- çıkış yasağı uygulanmakta. Yıllar evvel olduğu gibi TJK’nın 4,5 milyon dolar harcamasıyla, tüm ülkedeki atlar taranmış, hasta atlar bedeli verilip itlaf edilmiş ve atlarımız yurt dışına çıkma hakkını kazanmışken, niye tekrar sıfırdan başlayalım?