Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gecenin en önemli koşusunda, 4+ yaşlı safkan Arap atları Ridaniye Koşusu’nda buluştu. 11 safkanın birincilik mücadelesi verdiği koşudan galip ayrılan, Serkan Yıldızhan’ın sahibi olduğu YILMABAŞAR oldu. Jokey Halis Karataş idaresinde start alan safkan, kum pistteki 1500 metre mesafeli koşuyu 1.44.09’luk bitiriş derecesiyle tamamladı. 106.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda ikinciliği SERHANTAY isimli safkan elde ederken, FİRİKYA üçüncü, ENDEREFE’de tabelanın dördüncü sırasında yer alan isim oldu.