Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen Ridaniye Koşusu’nu; Hilmi Giray tarafından yetiştirilen, Erdal Öztürk’ün sahibi olduğu AŞEMEZ jokeyi Deniz Yıldız ile kazanmayı başardı. 4+ yaşlı 10 safkan Arap atının, kum pistte 1500 metre mesafede birincilik mücadelesi verdiği koşudan FİRİKYA ikinci olarak ayrılırken, ATASOY üçüncü, geçen sene bu önemli koşuyu kazanan YILMABAŞAR da dördüncü olarak tabelayı tamamlayan isimler oldu. Birincilik ikramiyesi 110.000 TL olan koşuda, kazanan AŞEMEZ için bitiriş derecesi 1.43.15 olurken, koşuda farklar 1/2 Boy – 3,5 Boy – 2,5 Boyşeklinde gerçekleşti.

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Latest Posts Kaplanmedya Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler. Latest posts by Kaplanmedya see all) “Atların İçinde Doğdum” - Ocak 3, 2018

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