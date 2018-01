Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen Ridaniye Koşusu’nu; Hilmi Giray tarafından yetiştirilen, Erdal Öztürk’ün sahibi olduğu AŞEMEZ jokeyi Deniz Yıldız ile kazanmayı başardı. 4+ yaşlı 10 safkan Arap atının, kum pistte 1500 metre mesafede birincilik mücadelesi verdiği koşudan FİRİKYA ikinci olarak ayrılırken, ATASOY üçüncü, geçen sene bu önemli koşuyu kazanan YILMABAŞAR da dördüncü olarak tabelayı tamamlayan isimler oldu. Birincilik ikramiyesi 110.000 TL olan koşuda, kazanan AŞEMEZ için bitiriş derecesi 1.43.15 olurken, koşuda farklar 1/2 Boy – 3,5 Boy – 2,5 Boyşeklinde gerçekleşti.

The following two tabs change content below.