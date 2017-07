“Bu projenin hayata geçmesi atçılığa bakış açısını değiştirecektir”

TJK-Türkiye Jokey Kulübü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Konu kadınlar. Proje ise Kadın Seyisler. Dünyada seyislik mesleği %80-95 oranında kadınlar tarafından icra edilirken, bu oran ülkemizde %0, daha doğrusu %0’dı. Ama artık bu durum değişecek. Çünkü TJK’nın fikir sahibi olduğu bir proje Elazığ’da start aldı. Çok geçmeden tüm Türkiye’ye yayılacak. Bizim de mezuniyet törenine katılmak için gittiğimiz Elazığ’da TJK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci ile bir araya geldik ve projenin dününü bugününü hatta yarınını konuştuk.



Öncelikle çok değerli bir proje bu, emeğinize sağlık. TJK- Türkiye Jokey Kulübü olarak sizinle beraber Tarım Bakanlığı’nın ve İş-Kur’un da içinde yer aldığı bir proje aynı zamanda. Fikir sahibi kim, nasıl gelişti proje?

Aslında biliyorsunuz 2015 senesinde çok kötü bir katliam yaşadı. Özgecan Aslan kızımız çok kötü bir şekilde katledildi. Kulüp kongremizde seçimi kazandığım zaman teşekkür konuşmamda 8 Mart Kadınlar Gününde “Özgecan için koşacağız” demiştim. Çok kötü bir olaydı. 8 Mart’ta Özgecan Aslan Koşusu için “Kadına Şiddete Hayır” sloganıyla kampanya başlattık. Bu sene 3.’sü yapıldı bu koşunun. Kadına Şiddete Hayır’ın en büyük ayağının kadına istihdamın olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla kadına istihdam yaratmamız gerekiyordu. Onun ötesinde Türkiye’de erkek egemen bir sektördür seyislik ama dünyada gelişmiş ülkelerde durum çok farklı. Dünyada seyislik mesleğini yüzde 80-95 oranında kadınlar icra etmekte. Dünyada yapılıyorsa ve doğruysa Türkiye’de neden yapılmasın diye düşündük. Çok çaba sarf ediyoruz bu konuda. Bu projenin dışında da, seyis lisansı olmadan kendi bünyemizde atla terapi, binicilik ile ilgili yatırımlarda kadınları çalıştırmayı ön plana aldık. Yüzde 80’ler mertebesinde kadınlar çalışıyor TJK’da.

Dünyada %80-95 oranında kadınlar yapar seyislik dediniz ve olması gereken bu dediniz, neden?

Kadının at psikolojisi üstünde etkisi çok büyük. Çünkü kadınlar anne şefkatiyle yaklaşıyorlar atlara. Atlar da dünyadaki en hisli, çok saygı duyulacak, sizin hissettiğinizi sizden daha iyi anlayan canlılar. Yurtdışından gelen atlara baktığınızda tek başına genç bir kız atı yanında yürütüyor. Biz de tabiri caizse iki tane canavar gibi adam bir ata zor sahip çıkıyor. Çünkü biz atların psikolojilerini bozuyoruz.

Peki bu proje Elazığ’da başladı. Neden Elazığ?

Elazığ’ın bölge içinde farklı bir yapısı var. Valilikle, Tarım İl Müdürlüğüyle, İş-Kur diyaloglarında da bunu gördük. Bizim hayalimiz olan projeyi Elazığ Tarım İl Müdürlüğü sahiplendi. Ve bugün buradayız.

Peki bundan sonrası?

Ben hala bu projenin desteklenmesi gerektiğini, mezun olan bu seyis kızlarımızın bu meslekte kalabilmelerinin sağlanması gerektiğini ve bu projeyi Türkiye geneline yaymak gerektiğini düşünüyorum. Bu projenin bakanlık ayağındaki sorumlusunun burada olabilmesi büyük şans. Hipodromlarımızın olduğu şehirlerde bu projenin yürütülmesi için fikir birliğine vardık. Ben bu projenin hayata geçmesinin atçılığa bakış açısını da değiştireceğini düşünüyorum. Atçılığın bu proje sayesinde daha ileri gideceğine inanıyorum. Türk atçılığının dünyadaki yerinin değişeceğine inanıyorum. Şöyle ki safkan İngiliz atı olarak tabir ettiğimiz yarış atlarının ilk ata babası Osmanlı’nın 2. Viyana kuşatmasında İngilizlere esir düşen bir Karaman savaş atı türüdür. Ve o dönemde Osmanlı Ordusunda kadınların seyislik yapması söz konusu değil. Ama at aşığı bir kadın erkek kıyafetinde bu savaşa at ile beraber girmiş ve İngiltere esir olarak at ile beraber bu seyisi de götürmüş. Atın yeni sahibi bütün şampiyonluklarını seyisle birlikte kazanmış. Tabi bilmiyorlar seyisin bir kadın olduğunu. Bir gün at sahibinin annesi fark ediyor durumu. Fark ettiği akşam da o seyis ortadan kayboluyor. Doğduğu köye, ülkemize geri dönüyor. At orada kalıyor tabi. Ben bu sebeplerden ötürü kadınlarımızın atçılığı daha ileriye götüreceğini ümit ediyorum. Onlar sayesinde ortamın daha saygılı, daha güvenilir bir hal alacağını düşünüyorum. Bu işe ülke açısından baktığımızda da kazan-kazan bir proje. “Kadına şiddete Hayır”a da, “Kadın İstihdamına” da bir destek olacaktır bu proje. Çok sevinçliyiz. İnşallah diğer şehirlerde bu şekilde devam eder.

Projeye ilgiden memnun musunuz?

Aslında bugün kötü bir gün Elazığ için. Elazığ çok değerli bir ismi kaybetti bugün. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Berilgen bir saldırı sonucu vefat etti bugün. Buna rağmen herkes ailesi ile beraber burada. Heyecanlılar, ilgililer. Onlarda ki bu heyecan bize de yansıyor tabi ki.

Sanırım hemen hemen herkes için istihdam sağlandı, değil mi?

11 kişinin çalışacak yerleri belli şuan. 3 mezun TJK-Türkiye Jokey Kulübü’nde kadrolu seyis memuru olarak görev alacak. Diğer mezunlar atçı yanında seyis olarak çalışacak. Elazığ’da kalmak istiyor tabi çoğu. Diğer şehirlerde çalışabilecekler için durum daha kolay olacak tabi ki.

Projenin devam edeceği şehirler belli oldu mu şu an için?

Bu durum Tarım il Müdürlüklerinin prosedürleri ne kadar sürede tamamlayabilmelerine bağlı. Adana’da şuan çalışmalar başladı. Kocaeli, Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Urfa’da da en kısa sürede netleşecektir.

Standart seyislik eğitimleri tüm hipodromlarda veriliyor sanırım değil mi, belirli bir kıstas var mı?

Bu kursun müracaatları tüm illerimizde Tarım Bakanlığının Yüksek Komiserler Kurulu’nun kararıyla alınıyor. Eğitim seviyesi olarak lise mezuniyet şartı aranıyor. Aslında Eğitim seviyesi hiç aranmaması gereken bir meslek seyislik. Bu yönetmeliğin de değişmesi için çalışıyoruz. Yakın bir zamanda neticelenir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda en önemlisi Suriye’den gelen kadın mültecilerin de meslek eğitim şartı aranmadan, bu işe yönlendirilebileceğini düşünüyoruz.

Bu projedeki hedefiniz?

Sektör büyümeye elverişli bir sektör. At sayımızın artması gerekiyor ve buna paralel olarak da istihdamın artması gerekiyor. Bugün atçılık sektöründe 200 bin civarında dolaylı istihdam sağlanıyor. Bizim 2023 planlarımızda toplam istihdamı 300 bin kişiye çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Ve tabi ki burada kadın çalışan oranını hızla arttırmaya çalışıyoruz. Bu proje bunun için oldukça önemli bir proje bizim için.

Yasin Kadri Ekinci

TJK – Türkiye jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı