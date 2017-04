Bu yıl ilk kez düzenlenen Pony Ligi 1. Ayak yarışmaları Kemer Country Club tesislerinde yapıldı. 26 Mart tarihinde gerçekleşen yarışmada dereceye girenler;

Pony Ligi 1.Ayak 80 cm’de: İstvan isimli atıyla Zeynep İman Kavuncu birinci, Lord isimli atıyla Cenk Paşa Siyok ikinci ve Splotch isimli atıyla Cenk Paşa Siyok üçüncü oldu.

PII Kategorisi 60 cm’de: Daupine’s Macy isimli atıyla Alin Yazıcı birinci, Lord isimli atıyla Memet Emin Kotan ikinci ve Mickey Mouse isimli atıyla İlbey Naim Dalkılıç üçüncü oldu.

PII Özel Kategorisi 60 cm’de: Nikita Williams isimli atıyla Kaan Erdoğu birinci, Maviş isimli atıyla Zeynep Akbağ ikinci ve Çakır isimli atıyla Zeynep Duru Borak üçüncü oldu.

PI Kategorisi 30 cm’de: Jady Margarete isimli atıyla Deniz Kılıç birinci, Maviş isimli atıyla Sarp Keskin ikinci ve Karamel isimli atıyla Lal Mira Gürgen üçüncü oldu.

PI Özel Kategorisi 30 cm’de: Milk Shake isimli atıyla Dila Duru Beceren birinci, Aşk isimli atıyla Kayra Aranmış ikinci ve Nobel De L’aumont isimli atıyla Rüzgar Çağdaş üçüncü oldu.

Equi-Fun Bronz Sırık Yarışması 3-6 Yaş Kategorisin De: Cherokee isimli atıyla Bora Yolal İkiz birinci, Osho isimli atıyla Masal Dalaman ikinci ve Cherokee isimli atıyla Bilge Eyüboğlu üçüncü oldu.

Equi-Fun Bronz Sırık Yarışması 7-12 Yaş Kategorisin De: Cherokee isimli atıyla Ada Ayşe Erinç birinci, Maya isimli atıyla Yağmur Gengeç ikinci ve Maya isimli atıyla Murat Mete Öztan üçüncü oldu.

Equi-Fun Gold Sırık Yarışması PI Kategorisin De: Osho isimli atıyla Oya Zengingönül birinci, Lucky Free Sprit isimli atıyla İsabel Aksel ikinci ve Karamel isimli atıyla Ayşe Lal Babakol üçüncü oldu.

Equi-Fun Gold Sırık Yarışması Diğer Kategorisin De: Happy Boy isimli atıyla Mehmet Efe Yılmaz birinci, Siec Mini Me isimli atıyla Ödel Çakır ikinci ve Ady isimli atıyla Merve Özoğuz üçüncü oldu.

Equi-Fun Silver Yarışması 6-9 Yaş Kategorisin De: Tommy isimli atıyla Ela Demirbağ birinci, Lucky Free Sprit isimli atıyla Çiğdem Yesin ikinci ve Joyeux D’argent isimli atıyla Melisa Sema Faralyalı üçüncü oldu.

Equi-Fun Silver Yarışması 10-12 Yaş Kategorisin De: Karamel isimli atıyla Gökçe Türk birinci, Happy Boy isimli atıyla Utkan Çelik ikinci ve Siec Mini Me isimli atıyla Ödel Çakır üçüncü oldu.

Equi-Fun Silver Yarışması Özel Binici Kategorisin De: Valium C Ch isimli atıyla Sinan Doğan birinci oldu.

