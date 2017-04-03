http://3applesphotography.com/

Pony Ligi 1. Ayak Yarışmaları

03 Nisan 2017 by in Yarışmalar - No Comments
14731180_372065179800469_3490363073869814789_n

Bu yıl ilk kez düzenlenen Pony Ligi 1. Ayak yarışmaları Kemer Country Club tesislerinde yapıldı. 26 Mart tarihinde gerçekleşen yarışmada dereceye girenler;

Pony Ligi 1.Ayak 80 cm’de: İstvan isimli atıyla Zeynep İman Kavuncu birinci, Lord isimli atıyla Cenk Paşa Siyok ikinci ve Splotch isimli atıyla Cenk Paşa Siyok üçüncü oldu.

PII Kategorisi 60 cm’de: Daupine’s Macy isimli atıyla Alin Yazıcı birinci, Lord isimli atıyla Memet Emin Kotan ikinci ve Mickey Mouse isimli atıyla İlbey Naim Dalkılıç üçüncü oldu.

PII Özel Kategorisi 60 cm’de: Nikita Williams isimli atıyla Kaan Erdoğu birinci, Maviş isimli atıyla Zeynep Akbağ ikinci ve Çakır isimli atıyla Zeynep Duru Borak üçüncü oldu.

PI Kategorisi 30 cm’de: Jady Margarete isimli atıyla Deniz Kılıç birinci, Maviş isimli atıyla Sarp Keskin ikinci ve Karamel isimli atıyla Lal Mira Gürgen üçüncü oldu.

PI Özel Kategorisi 30 cm’de: Milk Shake isimli atıyla Dila Duru Beceren birinci, Aşk isimli atıyla Kayra Aranmış ikinci ve Nobel De L’aumont isimli atıyla Rüzgar Çağdaş üçüncü oldu.

Equi-Fun Bronz Sırık Yarışması 3-6 Yaş Kategorisin De: Cherokee isimli atıyla Bora Yolal İkiz birinci, Osho isimli atıyla Masal Dalaman ikinci ve Cherokee isimli atıyla Bilge Eyüboğlu üçüncü oldu.

Equi-Fun Bronz Sırık Yarışması 7-12 Yaş Kategorisin De: Cherokee isimli atıyla Ada Ayşe Erinç birinci, Maya isimli atıyla Yağmur Gengeç ikinci ve Maya isimli atıyla Murat Mete Öztan üçüncü oldu.

Equi-Fun Gold Sırık Yarışması PI Kategorisin De: Osho isimli atıyla Oya Zengingönül birinci, Lucky Free Sprit isimli atıyla İsabel Aksel ikinci ve Karamel isimli atıyla Ayşe Lal Babakol üçüncü oldu.

Equi-Fun Gold Sırık Yarışması Diğer Kategorisin De: Happy Boy isimli atıyla Mehmet Efe Yılmaz birinci, Siec Mini Me isimli atıyla Ödel Çakır ikinci ve Ady isimli atıyla Merve Özoğuz üçüncü oldu.

Equi-Fun Silver Yarışması 6-9 Yaş Kategorisin De: Tommy isimli atıyla Ela Demirbağ birinci, Lucky Free Sprit isimli atıyla Çiğdem Yesin ikinci ve Joyeux D’argent isimli atıyla Melisa Sema Faralyalı üçüncü oldu.

Equi-Fun Silver Yarışması 10-12 Yaş Kategorisin De: Karamel isimli atıyla Gökçe Türk birinci, Happy Boy isimli atıyla Utkan Çelik ikinci ve Siec Mini Me isimli atıyla Ödel Çakır üçüncü oldu.

Equi-Fun Silver Yarışması Özel Binici Kategorisin De: Valium C Ch isimli atıyla Sinan Doğan birinci oldu.

The following two tabs change content below.

Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.

Latest posts by Kaplanmedya (see all)

  • pinterest
  • facebook
  • twitter
  • google
  • delicious
  • digg
  • linkedin
  • stumbleupon

Related Posts

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.