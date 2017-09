Pony Club İzmir Enternasyonal Fuarı’nda

Tjk’nın önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Pony Club etkinlikleri devam ediyor. Birçok şehirde gerçekleştirilen etkinliklerde yer alan Pony Club tırının son durağı 86. İzmir Enternasyonal Fuarı oldu. İzmir Kültürpark’ta kapılarını açan fuarın ilk gününde yer alan standı Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Beşerler ziyaret ederken, İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan, Teknik Müdür Yardımcısı Bekir Hekimoğlu da hazır bulundu.

