Pony Club İzmir Enternasyonal Fuarı’nda

06 Eylül 2017 by in At Haber - No Comments
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Tjk’nın önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan  Pony Club etkinlikleri devam ediyor. Birçok şehirde gerçekleştirilen etkinliklerde yer alan Pony Club tırının son durağı 86. İzmir Enternasyonal Fuarı oldu. İzmir Kültürpark’ta kapılarını açan fuarın ilk gününde yer alan standı Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Beşerler ziyaret ederken, İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan, Teknik Müdür Yardımcısı Bekir Hekimoğlu da hazır bulundu.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.

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