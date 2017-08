  Pony Antrenörü Kursu Sertifika Programı

Ülkemizde her gün sayıları hızla çoğalan pony club sistemini standartlara oturtmak ve binicilik sporuna altyapı sağlamak için 3 farklı ilde 60 katılımcıyla gerçekleşen Pony Antrenörü Kursları yapıldı. 4-11 Haziran tarihlerinde Türkiye Binicilik Federasyonu ve Fransız Binicilik Federasyon işbirliği ile düzenlenen kursları, Fransız Binicilik Federasyonu Pony Departmanı sorumlusu Pascale Adounet verdi ve tercümeleri Tulya Kurtulan yaptı. Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerçekleşen kurslar ikişer gün sürdü ve kursiyerler Seviye 1 Modul 1 Sertifikalarını aldılar. Pony club’lardaki eğitim metotlarını çeşitlendirmek ve yarışma disiplinlerine altyapı yetiştirmek üzere Equifun (Engel Atlama yarışmalarına hazırlık), Carousel (Dresaj yarışmalarına hazırlık) ve Miniderby (Konkurkomple yarışmalarına hazırlık) tanıtıldı. Yaşlara göre ders planlama ve oyun pedagojisi üzerinde duruldu, örnek dersler verildi.

Fransız Binicilik Federasyonu’nun 80’lerden bu yana pony club’lara verdiği destekle bugün 700.000’in üzerinde lisanslı binici olduğunu ve bunun sadece 100.000’inin yarışmalara katılırken, 600.000 binicinin her yıl 8 aşamalı eğitim sisteminden sertifika almak için lisanslarını vizelettiğine ve aktif binicilik yaparak sektörü oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu pony sorumlusu Mustafa Siyok, binicilik sporuna altyapı sağlamak üzere 8 aşamalı eğitim sisteminde kategori belgesi verilmesi; equifun, carousel, miniderby gibi ekonomik organizasyonların yapılanması ve bu altyapıyı oluşturacak Pony Antrenörlerinin eğitilerek, sertifikalandırılması için; kursların devam edeceğini açıkladı. Seviye 1 Modul 1 ve Seviye 1 Modul 2 eğitimleri ise Ağustos başında Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü’nde yapılacak.

The following two tabs change content below.