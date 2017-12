Pony Antrenörü Kursları Devam Ediyor

Fransız Binicilik Federasyonu ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Pony Antrenörü Kursu Seviye 1 Modül 1; 6-7 Kasım tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Yüksek Okulu ve 8-9 Kasım tarihlerinde Veliefendi Hipodromu’nda düzenlendi. 2’şer gün süren kurslara; 45 kişi Mahmudiye Atçılık Yüksek Okulu’ndan, 50 kişi de Türkiye Jokey Kulübü’nden katılım sağlayarak Seviye 1 Modül 1 Sertifikaları verildi.

Pony Antrenörü kurslarında ilk gün öğleden önce Pony Club Sistemi tanıtıldı. Yaş guruplarına göre pedagojik yaklaşımla binicilik eğitimi metotları öğretildi. Öğleden sonra ise, pony’lerimizi onlara binmeden yerde lonj ipi ile nasıl eğitiriz antrenmanı yapıldı. Kursun en ilgi çeken bölümü pony’lerin bu sisteme nasıl entegre edileceği ve nasıl eğitileceği oldu.

İkinci gün pedagojik yaklaşımla teknik hedef koyarak derslerimizi nasıl planlamalıyız konusu işlendi. İlk kez ata binecek olan çocuklarla ve eğittiğimiz pony’lerle uygulamalı pratik dersler yapıldı. Equifun ve Carousel gibi Pony Club Aktiviteleri tanıtıldı.

Türkiye Binicilik Federasyonu; Türkiye’de pony binicisi potansiyelini arttırmak ve binicilik sporuna altyapı sağlamak üzere, Fransız Binicilik Federasyonu ile yürüttüğü programa 2018’de de devam edecek. Ocak ayı itibarı ile her ay Pony Antrenörü Kursu Seviye 1 Modül 1,2 ve 3 kursları devam edecek. Engel Atlama disiplininin altyapısını oluşturan Equifun ve Dresaj disiplininin altyapısını oluşturan Carousel gibi Pony Aktiviteleri organize edilecek ve bu disiplinler için hakem yetiştirilecek.

