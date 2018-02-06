Pony Antrenörü Kursları 2018’de de Devam Ediyor

Fransız Binicilik Federasyonu ve Türkiye Binicilik Federasyonu’nun yaptığı protokol gereği, pony’de eğitim seviyelerini oturtmak ve yaygınlaştırmak adına, FFE’den Pascale Audonnet’in verdiği Pony Antrenörü Kursları devam etmekte. Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Pony Antrenörleri’ni sertifikalandırma amacı; ülkemizde hızla büyüyen pony sektörüne destek vererek, biniciliğin altyapısını hazırlayacak olan antrenörlere standart getirmek. Seviye 1 Modül 1 kursu; 16-17 Ocak 2018 tarihlerinde 12 kişinin katılımı ile İstanbul’da Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü’nde, Seviye 1 Modül 2 Kursu; 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde 35 kişinin katılımı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye At Antrenörlüğü Yüksek Okulu’nda gerçekleşti. 4 gün boyunca pony antrenörü adayları, teori ve uygulamadan oluşan dersler gördüler. Pony aktiviteleri ile ilgili bilgiler edindiler. İlki 2016 yılının Ekim ayında başlayan kurslar, geçen yıl boyunca 2 modülde eğitime devam etmişti. 2018 yılında hedef, maksimum katılımla her iki modüle de devam ederken, Modül 3 ve sınavı gerçekleştirerek, Seviye1 Pony Antrenörlerini sertifikalandırmak. Bu kurslara antrenörlük belgesi olmadan katılan gözlemcilere de Modül 3 açık, sınavdan geçenler 1. Kademe Antrenörlük kursuna katılmaya hak kazanarak, bu kursun sonunda başarılı olurlarsa belgelerini alabilecek.

Kurs duyurularını Türkiye Binicilik Federasyonun web sitesinden takip edebilirsiniz.