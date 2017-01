İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, günün en önemli koşusu olma özelliğine sahip, ünlü Türk denizcisi ve kartografı Piri Reis adına düzenlenen koşu programın 5. randevusu olarak gerçekleşti. Son 4 koşusunu ikinci olarak tamamlayan Lion Heart temsilcisi GÜRSOYHAN, kariyerinin 3. birinciliğine Piri Reis Koşusu’nu kazanarak ulaştı. Birincilik ikramiyesi 95.000 TL olan, kum pistte 1600 metre mesafede düzenlenen koşuda, kazanan GÜRSOYHAN isimli safkanın ardında ikinciliği, Murat Gündüzeli ile bu koşuya katılan SİVEREK DİYARI elde ederken, CAN DADAŞ, Gökhan Gökçe idaresinde üçüncü, WAIT FOR IT (Eagle Eyed – All The Bees / Galileo) ise Mustafa Çiçek ile tabelayı tamamlayan tay oldu.