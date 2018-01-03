Egenin incisi İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, ünlü Türk denizcisi ve kartografı Piri Reis adına gerçekleşen koşu programın 3. randevusu olarak düzenlendi. Piri Reis Koşusu’nun 2017 yılı galibi N. Arek Kuyumciyan’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru erkek tay EL NINO oldu. Mücadeleye Halis Karataş ile katılan safkan, üst üste üçüncü ve en önemli birinciliğine ulaştı. Kum pistte 1600 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 97.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 2 yaşlı 3’ü dişi 8’i erkek 11 safkan İngiliz tayının birincilik mücadelesi verdiği Piri Reis Koşusu’nda, kazanan EL NINO isimli tayın ardında ikinciliği, Murat Gündüzeli idaresindeki PANTA RHEI elde ederken, koşuda yer alan bir diğer dişi tay olan RUN FOR VICTORY Furkan Yüksel ile üçüncü, Piri Reis Koşusu’na jokeyi Alaattin Küründük ile katılan ÇINAR BEY ise tabelayı tamamlayan tay oldu.

The following two tabs change content below. Bio

Latest Posts Kaplanmedya Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler. Latest posts by Kaplanmedya see all) “Atların İçinde Doğdum” - Ocak 3, 2018

Macau TJK Koşusu - Ocak 3, 2018

Arjantin TJK Koşusu - Ocak 3, 2018