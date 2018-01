Egenin incisi İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, ünlü Türk denizcisi ve kartografı Piri Reis adına gerçekleşen koşu programın 3. randevusu olarak düzenlendi. Piri Reis Koşusu’nun 2017 yılı galibi N. Arek Kuyumciyan’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru erkek tay EL NINO oldu. Mücadeleye Halis Karataş ile katılan safkan, üst üste üçüncü ve en önemli birinciliğine ulaştı. Kum pistte 1600 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 97.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 2 yaşlı 3’ü dişi 8’i erkek 11 safkan İngiliz tayının birincilik mücadelesi verdiği Piri Reis Koşusu’nda, kazanan EL NINO isimli tayın ardında ikinciliği, Murat Gündüzeli idaresindeki PANTA RHEI elde ederken, koşuda yer alan bir diğer dişi tay olan RUN FOR VICTORY Furkan Yüksel ile üçüncü, Piri Reis Koşusu’na jokeyi Alaattin Küründük ile katılan ÇINAR BEY ise tabelayı tamamlayan tay oldu.

