Özgecan Aslan Koşusu, “Unutmadık” sloganıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen “Özgecan Aslan Koşusu” kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla, bu yıl üçüncü kez Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Özgecan Aslan Koşusu, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin her türlü boyutunu derinden etkilenerek yaşadığımız bu günlerde, toplumda farkındalık yaratabilmek amacıyla kadına şiddete son çağrısıyla yapıldı. “Unutmadık” sloganıyla gerçekleştirilen koşuya, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan, annesi Songül Aslan ve kardeşlerinin yanı sıra, Özgecan’ın hayalini gerçekleştirmek amacıyla ailesi tarafından hayata geçirilen Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Dalgıç ile TJK Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve TJK Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Atığ da katıldı.

Özgecan Aslan Koşusu ile ilgili konuşan TJK Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kadri Ekinci: “Bugün bir kez daha sevgili kızımız Özgecan Aslan adına gerçekleştirdiğimiz koşu için Adana’dayız. Özgecan hayalleri olan, topluma fayda sağlamak için yanıp tutuşan pırıl pırıl bir genç kızımızdı. Özgecan, hayallerini terketmek zorunda bırakılsa da sevgili Aslan Ailesi tarafından kurulan ve bugün aramızda olan Özgecanlar Derneği, bizler, farkındalığı yüksek herkes bu olayın acısını unutturmayacak… Özgecan’ı unutmayacak… TJK olarak çok daha güçlü bir sesle kadına şiddete son diyoruz. Toplumumuzun kanayan bu yarasının acil olarak sarılması için her konuda destek olacağımıza bir kez daha söz veriyoruz.

Padok alanında gerçekleştirilen basın toplantısından sonra Adana Yeşiloba Hipodromu içerisinde yer alan Özgecan Aslan Korusu’na fidan dikimi yapıldı.

Özgecan Aslan Koşusu’nu pist rekoru kıran MISTER STRONG kazandı.

7 Mart Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 4+ yaşlı 4 safkan İngiliz atının, kum pistte 1200 metre mesafede birincilik mücadelesi verdiği ve bu sene üçüncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu’nu (KV-8/S); Doğan Küçükemre ‘nin MISTER STRONG ( Dilum – Hellolmustbegoing / Red Ransom ) isimli safkanı, jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. 5 yaşındaki doru erkek safkan bu önemli koşuyla birlikte 26. startında 13. birinciliğine ulaşmış oldu.

Birincilik ikramiyesinin 62.500 TL olduğu koşuda; ikinciliği geçen sene bu koşuyu kazanma başarısı göstermiş olan DUQUAN (Yonaguska- Chinoiserie /Rock Of Gibraltar) isimli safkan elde ederken, ÜNLÜOĞLU (Unaccounted For-Sarışın Bomba/George Thomas) üçüncü, LAGUARDIA (Bosporus-Beverly Hills/River Special) da dördüncü olarak koşudan ayrıldılar.

Koşuyu kazanan MISTER STRONG için bitiriş derecesi. 1.12.20 olurken, farklar Boyun – 5 Boy – Boyun şeklinde gerçekleşti.

