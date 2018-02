Osmanlı Atları – İhsan Abidin Akıncı

At ve Atçılık üzerine yapılan en önemli araştırma olan İhsan Abidin Akıncı’nın Osmanlı Atları isimli eseri yüz yıl sonra tekrar okurları ile buluştu. İki yüz yetmiş dokuz sayfa metin ve kırk sekiz adet fotoğraf ihtiva eden eserde; Avrupa ve Afrika’dan örnekler verirken Asya’nın en ücra köşelerine kadar uzanıp at cinslerinin bakımları, beslenmeleri, özelliklerinden bahsederken, at yetiştiriciliğinin önemine vurgu yapılıyor.

Türkiye Jokey Kulübü Yayın Grubu tarafından yayınlanan eserin bir orijinal baskısı Türkmenoğlu Aile Koleksiyonu’nda bulunduğu gibi bir diğer nüshası da Türkiye Jokey Kulübü Müzesi’nde buluyor. Ayrıca ülkemizde ilk defa çalışılan, Turan M. Türkmenoğlu’nun çalışması ‘’Kamus-i Türki’de geçen At ve Atçılık Terimleri” isimli kitapçık eserle beraber hediye veriliyor.