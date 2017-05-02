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Ömer Karaevli Ve Roso Au Crosnier San Giovanni CSI3*

02 Mayıs 2017 by in At Haber - No Comments
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Olimpik Sporcumuz Ömer Karaevli 9 Nisan 2017 Pazar günü ‘Roso Au Crosnier’ isimli atıyla San Giovanni Di Marignano CSI3* yarışmaları kapsamında katıldıkları 150 cm Grand Prix’sinda hatasız beşinci oldular.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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