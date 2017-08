Ne haddimize!

Şahsen karşımıza çıkan insanların hatta yaşamımıza doğan çocuklarımızın tesadüfen hayatımıza girmediklerini düşünüyorum. Bizi uyandırmak, bilinçlendirmek, kişisel olarak büyümemizi sağlamak için etrafımızda olduklarına inanıyorum.

Atımız Shah, Lyme hastalığı olalı ve de ön sağ ayağında ufak bir incinme sonucu istirahatte olduğundan dolayı birkaç ay daha düzenli çalışamayacak.

Bulunduğumuz çiftlikte boxu kapalı bir tavlada olduğu için ve de sadece gündüz iki saat otlağa çıktığı için bu döneminde daha çok otlakta olabileceği yeni bir çiftlik arayışına koyuldum. Tek nedeni de bu değildi aslında. Biniş, daha doğrusu at yumuşatma tekniğimizi anlamamakla kalmayıp, kapalı görüşlü ve de tenkitçi negatif bir ortamın içinde bulmuştuk kendimizi.

Şu anda Facebook’ta Amerikalı antrenörüm Julie Ulrich’in (Olimpiyat şampiyonu Kevin Staut’un antrenörü) paylaştığı ve de bize de öğretmiş olduğu yumuşatma tekniği üzerine bir yazı paylaştım.

Daha önce ki yazılarımda bu konudan bahsetmiştim. O yüzden bu sefer fazla detaya girmeyeceğim. Ancak içinde bulunduğum durumdan Julie’ye bahsedince bana derhal başka bir çiftlik bulmamı tavsiye etti. Enerjimizi aşağı değil de yukarı doğru çeken ortamlar aramak daha yapıcı ve yaratıcı olmamızı sağlayan bir gerçek. Bunun üzerine adeta, süratli ve dörtnalda uzun dizgin atımızı yumuşatabileceğimiz ve buna insanların yan bakmayacağı bir çiftlik buldum. Bu çiftliğin sahibi ile iki sene önce “Hussard” isimli bir Belçika binicilik dergisi için söyleşi yapmıştım. Kendisi Pat Parelli’nin yanında iki sene kaldıktan sonra ülkesine dönüp herhalde Avrupa’da eşi benzeri olduğunu zannetmediğim muhteşem bir çiftlik kurmuştu. Bizim bütçemiz ancak sürü pansiyonuna yetiyordu ama onun için de çok memnunduk. Geldiğimiz gün eski dresaj antrenörüm Guillaume Ducos ile de karşılaşınca sevinçten havaya uçtum. O da atları ile yeni gelmişti buraya. Ancak evde ki hesap çarşıya uymadı. Atımızı otlakta sürüye tanıştırdığımız ilk gün hiç sorun olmadı. Fakat birkaç gün sonra derin yaralar almaya başladı. Uzun lafın kısası bütün sorunun ot yeme esnasında padokta gerçekleştiğini gözlemledik. Çünkü sürü günün sonunda büyük otlaklardan alınıp büyükçe kumdan bir padoka getiriliyordu. 11 at (10 at ve 1 shetland) için barınağın içinde 5 ayrı ot sepeti asılmıştı. Ve de sepet başına 2-3 at düşüyordu. Bu sürüde kısraklar ve iğdişler beraberdi. Ancak benim ki dahil 3 tane dominant kısrak vardı. Shah kesinlikle otunu başkası ile paylaşmak istemiyor ve de diğerleri bunu uzaklaştırmak istediği zaman kaçmıyor kaldığı yerde donuyor ve bütün darbeleri yiyordu. Sürüde iki kısrağı olan ve de Amerika’da eğitim almış profesyonel etolog bir arkadaşım bizim atımızın sürüye katılımının doğru şekilde yapılmadığını belirtti. Ama en büyük sorun 11 atın kaçabilme imkanı kısıtlı dar bir alanda beslenmesiydi. Ben Amerika’da Julie’nin çiftliğinde çalışırken otlaktaki atların her birine ait tek bir kova vardı ve de kovalar arasında en azından 20 metre mesafe vardı. El arabası ile teker teker at başına yem verirdim.

İç güdüleri kuvvetli kısrak, doğurma kapasitesine sahip memeli bir hayvan olarak ve de tayını beslemek için de yemek durumunda olduğunu bildiği için yiyeceğini kimseyle paylaşmak istemez. Zaten bu yüzden boxunda da yemek yerken kısrağa dokunulmaz, rahat bırakılması gerekir. Bazen her ne kadar doğru yaptığımızı zannetsek de her birey farklı ve de sonuçta bizim aldığımız bir karar sonucu, yarattığımız ortam sonucu atlar acı çekiyorlar. Burada da 3 hafta sonra bir gelişme olmadığını görünce atımızı sürüden alıp arka sokakta ki başka bir çiftliğe götürdük. Allahtan Belçika’da sokak başı çiftlik var!

Bana tuhaf gelen Parelli ile 2 sene çalışmış birine ait olan bu çiftlikte padok/otlak tasarımında nasıl bu kadar temel bir hata yapıldığı! Bazı şeyleri ancak tecrübe ile öğrenebiliyoruz. Üstelik de çiftlik açılışı için Parelli taa Amerika’dan gelmiş.

Yeni geldiğimiz çiftlikte atlar her gün otlağa çıkartılıyor ve de akşam içeri alınıyor, tesis ve yeri de çok güzel. Burada da eskiden ders verdiğim hem talebe hem de arkadaşım olan Johanna’ya rastladım. Kendisi hem vejetaryen hem de WWF için çalışıp Afrika’da nesli tükenen hayvanlar için projeler hazırlıyor. Ben de mezbahalarda ki durumu ve de hayvanların çektiği ıstırabı idrak ettiğimden beri et yemiyorum ama balık yiyorum. Bir gün kendisine balık ye ne olur demiştim çok ciddi bir şekilde suratıma bakarak;

“O da canlı ne haddime” demişti. Ben de hafif şok etkisi yapmadı değil.

Vejetaryenliğin dışında kendisi ile atçılık ve binicilik üzerine filozofik konuşmalara da dalarız. Talebem Lola’nın atının bacağında bir sorun olduğunu ve de belki uyutulması gerektiğini söyleyince çok üzüldü, bana bakarak biraz da suçlama ifadesiyle “Alev biz bu hayvanlara neler yapıyoruz?” demesi gözlerimin dolmasına yetti.

Ona göre bizim yaptığımız bencillik, “kızım at istedi aldık fakat bu hayvanın hiçbir hakkı, özgürlüğü yok ne zaman çıkacağına ne zaman yemek yiyeceğine, nasıl yaşayacağına, her şeyine bir köle gibi biz karar veriyoruz.”

Bana soruyor, “Alev, bu bencillik değilse nedir?” Ben susuyorum, düşünüyorum, bir şey diyemiyorum. Arkasından ekliyor, “köpeği salsan gider dolaşır, geri gelir ama atı salsan umurunda değil gider bir yerde otlar, kaçar dağlara, insan umurunda olmaz.”

Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?

İçimde büyük bir at ve hayvan sevgisi olduğunu biliyorum ama etrafımdakiler (vejetaryen kızım dahil) benden daha da ileri düşünüyorlar, sanki beni bir şeylere uyandırmaya çalışıyorlar gibime geliyor. İşte o yüzden çok değerli atlarımıza bakabileceğimiz en iyi şekilde bakıp, binebileceğimiz en iyi şekilde binmeliyiz ve bunun içinde her şeyi yapmalıyız. Yaşadığım tecrübeleri paylaşarak umarım bende bazılarınızda farkındalık yaratmayı başarıyorumdur.