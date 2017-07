MUHAMMED’İN (sav.) AT’ları ve AT TERBİYESİ

Hz. Muhammed’in peygamber oluşu sırasında Arap toplumu hayvanlarında hakkı olabileceği ve onlarında şefkate ihtiyaç duyabilecekleri gibi kavramlardan son derece yabancıydı. Genel cehaletin hayvanlar dünyasına yansıyan boyutuyla durum vahimdi! Örneğin; develerin boynuna acı veren halka takılmakta, ayrıca uzun yolculuklarda insanlar, başta develer olmak üzere bütün binek hayvanların damarlarını yarıp kanlarını içmekte veya canlı canlı üzerlerinden et parçaları kesip sonra yerlerini dikerek, karınlarını doyurmaktaydılar. Bu uyguma Hz. Muhammed (sav.) tarafından kesin olarak durdurulur. Hatta kuyruk tüylerinin kesilmesi bile yasaklanır. “Kuyruğu hayvanın fırçası ve yelpazesi, tüyleri de yorganıdır” emriyle, hayvanların aşırı çalıştırmaları yasaklanır. “Hayvanlarınızın sırtını iskemleniz gibi kullanmayın. Allah, bu hayvanları ancak güçlük çekmeden gidebilmeniz için yarattı. Diğer ihtiyaçlarını onun üzerinde giderin” diyerek şair ve hatipler yeryüzüne davet edilir.

“Sevap ve de dünyalık edinme olarak hayır, kıyamet gününe kadar atların alınlarına düğümlenmiştir, onlarla kazanılacaktır. At besleyen kişi yardım edilmeye layıktır.

“Bereket atların alınlarındadır.”

Peygamberimiz biniciliği de teşvik buyurdu. Teşvik etmekle kalmaz, satın alma ve hediye edilme yoluyla zaman zaman birden fazla at’a sahip olan Peygamber Efendimiz Devlet Başkanı olarak insanlar arasında olduğu gibi, atlar ve diğer hayvanlar arasında da yarışlar düzenlerdi.

İslam öncesi Arap toplumunun en önemli eğlencelerinden biri at yarışlarıydı. Yarışların Müslümanlar arasında da bir geleneğe dönüşmesi için ise Hicret’in 6. yılına kadar beklemek gerekecekti. Medine’nin Seniyettü’l Veda (Veda Tepesi) bölgesinden start alan atlar, koşularını “Benu Zurayk Camii’sinin önünde tamamlayacak; yaklaşık 2 kilometre. Rivayetlere göre Hicret’in 6. yılında düzenlenen bu at yarışını izleyenler arasında Hz. Muhammed de var. Kesin olmamakla birlikte ilk at yarışını da Hz. Ebubekir’in atı kazanıyor. O dönemin hipodromu; “Halebat” ve muhtemelen 10 at bu yarışa katılıyor.

“El Sabık”; o dönem at yarışının bir geleneği olarak birinci gelen at’a “El-Sabık”, “Geçmiş olan” lakabı takılıyor. Sahibine kazandırdıklarına gelince; İslam kaynakları, Hz. Ebubekir’in ihtimal ki bizzat Hz. Muhammed’in elinden aldığı, ödülün şekli ise İslam Tarihçisi Abdülhak En Nüveyri’ye göre Hz. Muhammed bir yarışta birinci olan atın sahibine üç yemen elbisesi, 2.’ye iki yemen elbisesi, 3.’ye bir yemen elbisesi, 4.’ye bir dinar, 5.’ye bir dirhem 6.’ya ise “hayvan yemi” ile ödüllendirilirdi. (Dr. Ramazan Altınsay – Erken Dönem İslam Toplumunda At Yarışları) “At’a Zulüm de Haramdır.”

İslâm, tüm canlıların hakkını korumuştur. Bizimle yakından ilişkili olan atlar dahil diğer bütün hayvanların haklarını gözetmek, onları aç bırakmamak, eziyet etmemek, yavrularından ayırmamak, yapamayacakları işlere koşmamak görevimiz olduğu gibi tedavileriyle alakalanmak ve cinsel hayatlarını engelleyecek işlemlerden ve onları farklı cinsten hayvanlarla ilişkiye yönlendirmekten korumakta görevimizdir. “Ok atma talimi yapması ve atını terbiye etmesi yararsız olmak bir tarafa, faydalı eğlencelerdendir” buyurmuştur.

Hz. Muhammed’in (sav.) Atları; Hz. Muhammed’in de at sahibi olduğu, hatta arkadaşlarının zaman zaman jokeyliğini yaptığı, atlarını yarışa soktuğunu da yazar İslam Tarihçileri. Hz. Muhammed’in hayatında özel yeri olan Sekb, ki ismi koşucu anlamına gelen bu at’la Uhud Savaşına katılmıştır.

Peygamber Efendimizin 10 at’ı vardır.

Adları; Es sekb; Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı’nda bu at’a binmiştir. Bu atın alnında aklık vardır. Üç ayağı sekili ve sağ ayağı sekişizdir.

Murteciz; Bu at’ı Peygamber Efendimize Mukavkis hediye etmiştir.

Lehif; Bu at’ı Peygamber Efendimize Reia bin Ebi Bera hediye etmiştir.

Zarib; Bu at’ı Peygamber efendimize Fervatü’l Cüzami hediye etmiştir.

Eddars; Mulavih; Sebha; Peygamber Efendimiz bu atla yarışlara girer, kazanınca da mutlu olurlardı. Bahr; Bu at’ı Peygamber Efendimiz Yemenli bir tüccardan almış, üç kez yarış müsabakasını kazanmışlardır. Peygamber efendimiz bu at’ın başını okşayarak şöyle demiştir. “Senin adın Bahr-Denizdir”.

Verd: Bu atı, Peygamberimize, Temim-i Dari, hediye etmişti.

Mulavih (199).

Ayrıca şu üç katırı da vardı:

Düldül, Mukavkıs’ın Peygamber Efendimize hediye ettiği ve Müslümanların bindiği ilk katır idi.

Fidde, Hz. Ebu Bekir tarafından kendisine hibe edilmiştir (202).

Eyliyye, bunu da peygamber efendimize Eyle meliki hediye etmiştir.

Neam’a gelince, o cüssesinden dolayı nakil için kullanılmamıştır.

Peygamber Efendimizin otlağa yayılan yirmi adet sağmal devesi (203) bulunmaktaydı.

Sa’d bin Ubade de Peygamber Efendimize Ne’am beni Ukayl’dan bir at-eşek yavrusu göndermiştir.

Peygamber Efendimizin Kasva adlı bir devesi vardı, Peygamber Efendimiz bu deve üzerinde hicret etmiştir.

Kesin olarak bilinen ise at sahiplerine verilen ödüller dışında “müşterek bahsin” söz konusu olmadığıdır. Yarışlar kumar amacı haricinde teşvik amaçlı ödüller konulmuştur.