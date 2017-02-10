Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirilen Misis Koşusu’ndan galip ayrılan safkan, Atila Özkan’ın sahibi olduğu jokey Yücel Bilik idaresindeki 2013 yılı Gazi Şampiyonu DIVINE HEART oldu. 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının birincilik mücadelesine sahne olan kum pistteki 1900 metre mesafeli koşuda ikinciliği PRINCE OF KRAKOW elde ederken, BADARBUNGA üçüncü, KOZBEYİ de dördüncü olarak koşuyu tamamladı. 148.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda kazanan DIVINE HEART için müddet 2.02.53 olurken, farklar burun – 3 boy – 2 boy şeklinde sonuçlandı.