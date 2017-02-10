Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirilen gecenin önemli mücadelesi olan Misakı Milli Koşusu’nu, Serkan Yıldızhan’ın YILMABAŞAR isimli atı jokeyi Halis Karataş idaresinde kazandı. 1500 metre mesafeli koşuya 5+ yaşlı safkan Arap Atları katıldı. Koşunun ikinciliğini BİLDENHAN isimli safkan elde ederken, FİRİKYA üçüncü, RADARCI da koşunun dördüncü sırasında yer aldılar. 110.000 TL birincilik ikramiyeli koşudan galip ayrılan YILMABAŞAR için müddet 1.43.44 olurken, farklar ½ boy – 1 boy – 2 boy şeklinde sonuçlandı.