İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda günün en önemli koşusu olma özelliğine sahip Mimar Sinan Koşusu, programın 6. mücadelesi olarak gerçekleşti. Dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarından biri olan, Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı Padişahı döneminde yaşamış Mimar Sinan adına düzenlenen koşunun 2017 yılı galibi; K. Levent Kitapçı’nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu al erkek safkan FINESSE oldu.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının, sezon içerisindeki önemli randevularından biri olan Mimar Sinan Koşusu, çim pistte 2200 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. 130.000 TL birincilik ikramiyesi olan, 5 tayın start aldığı koşunun ikinciliğini, ZAFER ATEŞİ elde ederken, OĞLUM BERATIM üçüncü, LAST POINT ise tabelayı tamamlayan tay oldu.

